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世界杯2026│维拉抢瑞士「全能金童」文森比 出价7000万欧罗击退纽卡素

足球世界
更新时间：10:42 2026-07-13 HKT
发布时间：10:42 2026-07-13 HKT

今届世界杯一呜惊人的瑞士「全能金童」文森比(Johan Manzambi)，正受到多间英超球会青睐，德国《天空体育》透露阿士东维拉击败纽卡素，得到这名年仅20岁的锋线超新星。知情人士指此子想加盟维拉促成交易，转会费高达7000万欧罗。

纽卡素先接触 文森比更想加盟维拉

意大利转会专家罗马诺表示，纽卡素几日前向德甲弗赖堡出价6000万欧罗求购交森比，达成协议后就与球员代表接触，一直等待其回霞。德国《天空体育》周日就指，维拉随后亦接触弗赖堡，其报价比喜鹊更高，连同浮动条款达到7000万欧罗，得到确认为再与球员方面联系。知情人士透露，20岁的文森比更想加盟维拉，后者来季不单有欧联资格，阵容潜力更优胜，令他向往来投，据悉双方已就一份长期合约达成协议，即时接受体测。

今届世杯4场收录3球2助攻

文森比是今届世界杯其中一位最耀眼的新星，分组赛至32强的4场比赛共有3球2助攻，是瑞士锋线表现最好一人。可是他之后因伤缘尽今届世杯，瑞士攻力大受打击，16强于互射12码阶段击败哥伦比亚，但8强不敌阿根廷止步。

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