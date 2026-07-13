世界杯2026│夏兰特对英格兰无表现原因曝光 英超名将指赛前不适带病出场

挪威在今届世界杯的神奇之旅于8强告终，人气王艾宁夏兰特在不敌英格兰时表现平平，存在感低之余，更失去惯常的冲击力。前英超名将卡斯卡连奴根据消息人士的说法，指这名挪威神锋赛前一直不适，被病毒侵袭，最终带病上阵，以致未能交出正常水平，最终于加时被换走。

夏兰特全场盘球仅4.9米

夏兰特在今届世杯由分组赛至16强，5场上阵4次取得7球1助攻，出色的表现成为本届赛事的人气王。然而这名25岁曼城前锋于8强对英格兰时存在感低，仅触球21次，10次失去控球权，持球推进1次，总盘球距离只有4.9米，更重要是失去惯常的冲击力，仿似失去动力般。

名将指赛前被病毒入侵

外界指他今场面对3位蓝月队友夹击，加上其他对手又是在英超赛场经常碰头的对手，所以未能发挥应有水平。曾效力车路士等队的卡斯卡连奴就指他表现差的真实原因是受病毒侵袭：「我地比赛的半场期间，收到了一条关于夏兰特身体不适的消息。他是队内被病毒入侵的一员，在体能问题上，他看起来的确有点不对劲，身体层面不正常。」

欠缺冲击力 体能出问题

卡斯卡连奴续拍：「他的身赛在比赛前已出了问题，这是我从消息人士那里得知。我最惊讶是他缺乏能量的程度，比起阿历山大索洛夫向前的冲击力差很远，他真的因为不适而判若两人。」