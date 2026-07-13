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专栏 体坛杂论｜实力今非昔比 德巴改革需时

足球世界
更新时间：09:37 2026-07-13 HKT
发布时间：09:37 2026-07-13 HKT

两大老牌劲旅在今届美加墨世界杯表现均令人失望，德国于32强出局，巴西亦仅于16强下马。德国教练拿格斯文盲目跟风踢控传招致败局，巴西青黄不接奢望老将尼马复出救国好梦难成。以两队目前的状况，恐怕还需要一段时间去改革方可重拾昔日光辉。

德国踢传控反而混乱

4届冠军德国于小组首两战连胜库拉索和科特迪瓦，提早笃定首名出线，尾轮败于厄瓜多尔被外界视之为留力所致。然而，德军的强势全靠首战7:1大炒新丁库拉索，对厄瓜多尔正选出战下输波，进攻组织混乱。球队纵有域斯和穆斯亚拿等技术型球员在阵，但教练拿格斯文的控传踢法并不适合球队，亦扼杀了两名主将的发挥。结果，在32强爆冷败给巴拉圭提早毕业。

尼马出山难拯救巴西

至于巴西则明显青黄不接，阵中仅云尼斯奥斯祖利亚和拉芬夏比洛尼属世界顶级，惟后者又因伤倦勤。安察洛堤重召老将尼马，但盛年已过的他勉强复出亦帮助不大，结果在16强被挪威淘汰出局。而巴西在安帅领军下被批评失去「森巴味道」，惟他获足总支持领军进行改革，由他打造一支没有森巴味的巴西争取复兴，笔者实存在疑问。丹尼神

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