世界杯2026｜Opta超级电脑：法国夺冠大热　4强挫西班牙机率近六成

今届世界杯不知不觉斗到尾声，只余最后4场比赛。Opta超级电脑在法国、西班牙、英格兰和阿根廷这最后4强中推算，指出法国有34%机会夺冠，是头号热门。

赛前，Opta超级电脑预测的四大夺冠热门，正是最终跻身4强的法国、西班牙、阿根廷和英格兰，其中法国、西班牙及阿根廷合共包办近四届世界杯中的三座冠军，英格兰则希望终结自1966年以来、长达60年的冠军荒。这亦是世界杯史上第三次、4强全数由历届冠军组成，前两次分别是1970年及1990年。

Opta超级电脑推算阿根廷有20.6%机会夺冠。美联社

法国是夺冠大热。美联社

西班牙是夺冠次热。美联社

Opta超级电脑认为英格兰斗阿根廷稍稍占先。美联社

西班牙次热 阿根廷机会最细

根据Opta最新发表的文章，表示在进行2.5万次模拟后，推算出法国是今届世界杯最大热门，夺冠机率达到34%。西班牙则以23.4%成为次热，英格兰有21.9%机会夺冠，阿根廷就有20.6%，是4强当中机会最细。

睇好法国、英格兰4强分途取胜

4强对垒将是法国大战西班牙，另一边厢会由英格兰大战阿根廷。根据Opta超级电脑睇好法国和英格兰分别在4强击败对手，其中法国有57.7%机会击败西班牙；英格兰虽然机率占先，但事实上只是50.9%对阿根廷的49.1%，相当均势。

世界杯4强大战，由法国斗西班牙打头阵，两军对决将于香港时间周二深夜3点上演；英格兰斗阿根廷将于周三深夜3点上演。连同季军战和决赛，今届余下的4场大战均有免费直播。