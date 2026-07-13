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世界杯2026｜法国毋惧西班牙 干拿迪：不会只针对耶马部署

足球世界
更新时间：05:16 2026-07-13 HKT
发布时间：05:16 2026-07-13 HKT

法国将于香港时间周二深夜，于世界杯4强硬撼西班牙。法国后卫干拿迪表示，球队绝对不会畏惧对手，但承认西班牙实力强劲，尤其防线近乎滴水不漏。

曾于欧国杯、欧国联4强不敌西班牙

西班牙今届踢6场仅失1球，直至上一场8强斗比利时才被打破不失球金身，力争队史第二座世界杯冠军。法国则是两届冠军（1998、2018），上届亦杀入决赛但不敌阿根廷饮恨，近年曾于2024年欧国杯4强及去年欧洲国家联赛4强不敌西班牙。

法国备战斗西班牙的4强赛事。路透社
法国备战斗西班牙的4强赛事。路透社
法国不会只针对耶马部署。美联社
法国不会只针对耶马部署。美联社
西班牙6场仅失1球杀入4强。美联社
西班牙6场仅失1球杀入4强。美联社
西班牙到上场斗比利时才被打破今届不失球金身。美联社
西班牙到上场斗比利时才被打破今届不失球金身。美联社

「不会只专注于一名球员」

但法国守将干拿迪表示：「你不能害怕任何对手。我们会尽力做好准备，希望最后的结果站在我们这边。」他又强调，法国不会只针对耶马部署：「西班牙是非常出色的球队，拥有很多高质素球员，所以我们不会只专注于一名球员。当然，耶马十分优秀。」

另一名中坚麦辛斯拿确斯亦表示，法国尊重西班牙，但不会因此感到畏惧：「我不会说是『害怕』，但我们知道他们的实力。他们除了分组赛与佛得角踢成0：0外，其余比赛全部取胜，我们非常尊重他们。」谈到耶马时，拿哥亚说：「我们会尽力做好防守。耶马是非常出色的球员，今届世界杯已证明他有能力改变比赛。我们会完成应做的工作，限制他的发挥。」

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