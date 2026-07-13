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世界杯2026｜塞内加尔炒教练 超过四分之一主帅出局后离任

足球世界
更新时间：04:19 2026-07-13 HKT
发布时间：04:19 2026-07-13 HKT

塞内加尔足总宣布解雇教练柏比泰奥，后者带领球队晋身32强斗比利时，但两球领先下反负2：3，赛后更引起球员的不信任。随着泰奥被炒，今届世界杯已有超过四分之一国家队主帅，在球队出局后被炒或请辞。

塞内加尔宣布解雇教练泰奥。路透社
塞内加尔宣布解雇教练泰奥。路透社
塞内加尔32强领先两球下，反负予比利时。路透社
塞内加尔32强领先两球下，反负予比利时。路透社
塞内加尔于32强出局。路透社
塞内加尔于32强出局。路透社
古尔赛后表示只要泰奥仍然执教，就不会接受征召。路透社
古尔赛后表示只要泰奥仍然执教，就不会接受征召。路透社

领先两球反负比利时 足总：结果令人失望

足总发声明表示，经全面评估球队的成绩及未来发展方向后，决定解除泰奥及整个教练团队职务，认为这样做符合塞内加尔足球的最佳利益。塞内加尔于今届世界杯32强斗比利时，直至在86分钟仍领先2：0，但最后连失3球，包括加时被判罚12码，最终以2：3遭反负出局；该国足总认为结果令人失望。而当日赛后，27岁中场古尔在Instagram发文，表明「只要目前的教练团仍在岗位上，我就不会接受国家队的征召」；他在该仗于66分钟被调离阵。

随著泰奥离任，今届世界杯已有超过四分之一国家队主帅，在球队出局后被辞退或自行请辞。目前已经换帅的国家包括克罗地亚、捷克、厄瓜多尔、德国、加纳、墨西哥、荷兰、葡萄牙、南韩、突尼西亚、苏格兰、乌拉圭，以及塞内加尔，预料赛事结束后仍可能有更多教练离任。

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