世界杯2026｜FIFA研究下届增至64队 恩芬天奴：让所有国家都有梦想

今届世界杯决赛周首次增至48队，但未来有可能进一步增加球队数量。国际足协（FIFA）主席恩芬天奴表示，FIFA将于今届世界杯后研究，是否在2030年世界杯决赛周参赛队数增至64队。

「不应只为欧洲南美洲而办」

恩芬天奴接受《Bluewin》访问时表示，将考虑下届扩军至64队，相关讨论将于今届世界杯后展开。他说：「举办世界杯时，重要的是为全世界而办，而不只是为欧洲和南美洲。每个国家都应该有参与世界杯的梦想。你可以看到，世界各地球队的水平都非常高，而且正在不断提升。如果不给较小国家参赛机会，它们就缺乏继续进步的动力。」

库拉索面对德国取得入球。路透社

库拉索首次参战世界杯。路透社

佛德角在世界杯的表现一鸣惊人。路透社

佛德角回国获英雄式接待。路透社

非洲10队有9支晋级

世界杯由1998年至2022年一直采用32队赛制，2026年则首次扩军至48队。今届赛事共有104场比赛，分别在美国、加拿大及墨西哥举行，目前只剩下4强、季军战和决赛4场。恩芬天奴认为，48队赛制已证明非常成功：「每支球队都踢出高水准。来自每个洲份的球队都有入球，亦至少取得1分。」他以非洲球队今届的成功为例：「10支非洲球队中，有9支成功晋级淘汰赛。上一届世界杯，非洲只有5个参赛名额，这正好说明扩大参赛规模的重要性。」

2030年世界杯将横跨三大洲举行。首3场比赛将分别在乌拉圭、阿根廷及巴拉圭举行，其余赛事则由摩洛哥、葡萄牙及西班牙共同主办。若最终扩军至64队，外界估计南美3个主办国有机会各自承办一个4队小组，而不再只是各举行一场比赛。