世界杯2026｜VAR改判安保路插水被逐 瑞士主帅队长怒轰球证杀死比赛

美加墨世界杯 8 强阿根廷对瑞士，瑞士前锋比列安保路（Breel Embolo）在下半场因一次「插水」引发 VAR 介入，最终被球证撤销对手黄牌，自己却领下第二面黄牌「两黄一红」被逐离场。这个判决直接改变了比赛走向，令刚扳平 1:1 的瑞士功亏一篑遗憾出局。赛后，瑞士主教练耶坚（Murat Yakin）及队长格列沙加（Granit Xhaka）极度愤怒，齐声炮轰球证及 VAR 摧毁了球队的晋级希望！

插水博极刑变两黄一红 战局彻底逆转

争议事件发生在瑞士扳平比数后的 5 分钟。安保路在边线附近疑似被侵犯倒地，主球证宾希路（Joao Pinheiro） 第一时间向看守安保路的阿根廷中场里安度柏利迪斯(Leonardo Paredes)出示黄牌。然而 VAR 覆核发现双方根本没有接触，完全是安保路「插水」。根据世界杯最新条例，主球证经覆核后，撤销了柏迪迪斯的黄牌，改向「插水」的安保路出示黄牌。由于安保路在上半场已领过黄牌，最终累积两黄一红被驱逐，令瑞士余下时间十人应战，招致最后1:3的败局。

耶坚痛心：这是一个球证错误 沙加怒斥 VAR 杀死比赛

瑞士主帅耶坚赛后极度不满球证的判决：「我们被球证的一个错误惩罚了！我之前根本不知道这条新例，这原本只是一个无害的情况，但 VAR 却强行干预。这面红牌彻底摧毁了我们运作良好的比赛计划！」队长格列沙加更毫不客气地炮轰，指控这种频繁的视频覆核，只会完全「杀死」一场精彩的比赛。虽然瑞士队抗议声不断，但安保路一记「插水」的代价，已确确实实地葬送了十字军的世界杯梦想。