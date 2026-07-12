世界杯2026｜FIFA前四名历史性包揽4强 英格兰阿根廷法国西班牙合演真正巅峰对决

美加墨世界杯8强赛事全部结束，4强名单正式出炉！阿根廷、英格兰、法国及西班牙成功杀入准决赛。今届4强阵容史无前例地强大，皆因这4支球队正好是目前国际足协（FIFA）世界排名的前四位。这亦是自1992年创立FIFA排名系统以来，世界杯首次出现由「世一至世四」包办4强的历史性盛况。

告别黑马 史上最强4强阵容

过往的世界杯淘汰赛阶段，往往会有「黑马」球队杀出重围，为球迷带来惊喜。但今届赛事却是传统顶级劲旅的天下，拒绝任何爆冷。据数据网站统计，自1992年引入世界排名以来，从未试过有排名前四的球队能齐齐晋身世界杯4强。如今阿根廷、法国、西班牙及英格兰成功会师，意味著接下来的准决赛将是毫无水分的「真正巅峰对决」。

欧洲三强围剿阿根廷 英阿大战成焦点

在地域分布方面，今届4强呈现出「欧洲大战南美」的经典格局。除了阿根廷代表南美洲外，其余三队法国、西班牙及英格兰均来自欧洲。准决赛戏码极具看头：7月15日将率先上演「欧洲内战」，由法国硬撼西班牙；而7月16日则有万众瞩目的「英阿大战」，宿命感十足的两队将迎来对碰，英格兰将与力争卫冕的阿根廷争夺另一张决赛入场券。

相关阅读：世界杯2026｜法国西班牙英格兰阿根廷会师4强 一文睇清4强对碰开赛时间及电视直播

世杯最后阶段赛程（香港时间）

准决赛（4强）：

7月15日（周三）凌晨 3:00 —— 法国 vs 西班牙

7月16日（周四）凌晨 3:00 —— 英格兰 vs 阿根廷

季军战：

7月19日（周日）清晨 5:00

决赛：

7月20日（周一）凌晨 3:00