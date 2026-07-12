世界杯2026｜杰志、萤花女足成员出席睇波派对 吸近过百市民欣赏8强大战

世界杯进入8强阶段，周日早上最后一轮由阿根廷对上瑞士，恒基地产旗下MCP新都城中心特意举办「7.12无制限睇波派对」邀请到「萤花」女子足球队的Faye、Icy、乐琳、表妹及助教Daniel，联同港超联冠军杰志球员甘智健、林乐勤、陈丞臻以及新加盟的马高斯山度士，以及女团IdG Bubbles与一众观众一同感受足球狂热。

萤花女足到场与众同享世杯热潮 乐见商场设睇波活动

新都城中心今届世界杯不分日夜播足104场，而进入到淘汰赛阶段气氛也更为炽热，周日举办「7.12无制限睇波派对」吸引到过百位市民一同观战，更邀请到「萤花」女子足球队的Faye、Icy、乐琳、表妹及助教Daniel，联同港超联冠军杰志球员甘智健、林乐勤、陈丞臻以及新加盟的马高斯山度士，与一众市民大玩小游戏和一同观赏比赛。更有女团IdG Bubbles在中场表演助热气氛。

表妹受访时指好惊讶现场在那么早的时间都能有这么多人到场，而Faye也表示：「今日系星期日都咁早有咁多人嚟，同埋因为今届世界杯都进入最后阶段，都系强队之旅间嘅对垒，所以大家都好珍惜净低嘅每场比赛。」Icy也认为：「香港人大家平时节奏都好急同埋比较顾自己嘅生活啦，我觉得难得世界杯可以凝聚返所有香港人心中𠮶份热血出嚟，系好难得同埋好感动。」

上届因受疫情影响因此比较少商场有直播活动，今届全港多个商场有世界杯活动，表妹对此也很乐见于此：「我觉得好难得商场愿意提供场地，咁早就俾我哋香港市民出嚟一齐睇波，都好似为呢个城市打打气咁。」而今场阿根廷再在加时以3:1击败瑞士晋级，虽然近几场过程惊险，但支持阿根廷的乐琳也表示并不担心：「唔会好紧张啊，就算上次对佛得角踢到加时，对埃及落后0:2我都冇惊过。」

Jason望用国际赛经验应用到亚冠2

而杰志球员今次亦一同和一众将军澳的居民观赏比赛，Jason表示现场气氛好热烈，亦没想到会有那么多人出席，而新加盟的马高斯山度士也很惊讶这么多人来观赛气氛也很好，而对于来季亦将出战亚冠2 Jordon则希望赢波同有分「落袋」，亦希望籍对上更强的对手去追赶他们的水平，而丞臻则认为：「作为年轻球员，第一样系争取到上阵机会表现好自己，另外就系希望去对一啲亚洲顶级嘅球队，希望可以攞多啲经验，提高一个对抗性之后，带返嚟香港，可能之后如果自己踢得越来越耐，之后将呢啲经验去传授畀其他年轻人。」

而最近在港队有更多机会的Jason被问到这些经验可以为他带来什么帮助时则表示：「当然啦踢国际赛嘅经验系好重要，因为个速率始终同本地唔同啦，国际赛快好多，都可以早啲适应到国际赛嘅速度。咁都帮到我喺亚冠嘅表现，通常亚冠嘅对手都系嚟自中西亚国家，咁对得多自己都会熟悉到佢哋嘅踢法。」

记者/摄影：魏国谦