世界杯2026｜挪威8强出局夏兰特认命 「微细判决多利强队」

挪威在美加墨世界杯8强不敌英格兰，无缘准决赛。挪威神锋夏兰特（Erling Haaland）赛后表现得相当豁达，坦然接受现实，直言在这种大赛的顶级较量中，微细的判决往往会偏向实力更强的一方；他更毫不避讳地以自己效力的英超班霸曼城为例，承认强队确实常常成为球场上的得益者。

夏兰特：强队通常获得眷顾

挪威在今届赛事表现令人惊艳，在16强爆大冷击败夺冠大热巴西，可惜最终在8强倒在英格兰脚下。赛后，夏兰特对球队的表现感到自豪，但也一针见血地点出了强弱悬殊带来的现实差异：「我们证明了自己能够击败像巴西这样的足球强国。今天虽然输给英格兰，但也给他们制造极大麻烦。如果某些判罚有所不同，赛果可能完全两样。但在这种高水平赛事中，决定胜负的就是这些细微之处。我对此非常了解，因为通常情况下，实力更强的一方会得到这些决定性的判罚。从整体实力来说，英格兰当然更强；就像我在曼城踢球时一样，通常这些微细的判罚也会对我们有利。」

让世界看见挪威 冀「维京战吼」激励下一代

尽管止步8强，但夏兰特对挪威队今届的成就感到无比骄傲。他表示，除了淘汰巴西的壮举，球队向全世界展现出的精神面貌才是最让他感动的：「这一切太不可思议了！我们让全世界注意到了挪威，无论是『维京战吼（Viking rowing）』，还是大家展现出的友善，我们成功让挪威登上了世界足球版图！」他期望这次世界杯的成功能激励挪威国内的年轻人，让他们知道穿上国家队战衣、站上最高舞台是绝对可能实现的梦想。