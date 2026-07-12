世界杯2026｜两代神锋英雄惜英雄！卡尼夏兰特赛后相拥引爆热议

美加墨世界杯八强的神綘对决，结果由哈利卡尼（Harry Kane）领军的英格兰加时以 2:1 淘汰有艾宁夏兰特（Erling Haaland）助阵的挪威，强势闯入准决赛。赛后卡尼与夏兰特在场中英雄惜英雄的温馨相拥，这幕世纪合照迅速在网上疯传，引爆全球网民的致敬热潮！

贝宁咸加时救主 夏兰特首度「断缆」

今场焦点落在两人射手卡尼和夏兰特的对决，而英格兰防线今仗成功冻结夏兰特，令这位挪威入球机器于今届世界杯首次上阵没有入球，进球神话无奈告终。不过，卡尼今仗同样伙粒无收，三狮军要靠祖迪比宁咸(Jude Bellingham)梅开二度奠胜。

完场后卡尼与夏兰特主动走向对方大方相拥、拍肩并低声交流，展现了体育精神的最高境界。这幕于社交平台瞬间掀起热话。

网民赞叹「最强9号」同框：尊重赢得尊重

两大球星的互动赢得全球球迷集体鼓掌。大批网民纷纷大赞两人极具绅士风度：「尊重赢得尊重（Respect recognizes respect）！」另一位球迷大赞这张合照的含金量：「这绝对是这代人中，两位最强 9 号球员的同框！」

更有英军球迷幽默调侃：「夏兰特说不定在耳语中，拜托卡尼今届一定要把足球带回家！」英格兰跨过挪威这道难关后将昂首迈向四强，而两代神锋的深情一拥，无疑成为了今届世界杯最温暖、最能诠释体育精神的经典一幕。