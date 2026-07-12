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世界杯2026｜夏兰特父亲怒轰球证「偷走」4强席位！英格兰扳平入球惹争议

足球世界
更新时间：14:13 2026-07-12 HKT
发布时间：14:13 2026-07-12 HKT

世界杯8强英格兰加时2:1淘汰挪威的赛事中，三狮军凭借祖迪比宁咸（Jude Bellingham）半场前一个充满争议的入球扳平比分。赛后，挪威星将夏兰特的父亲艾费尔（Alfie Haaland）对赛果极度不满，直斥球证的判决夺走了挪威的4强席位，并在社交媒体怒轰：「我们今天被抢劫了！」

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皮球疑中「天眼」电缆未吹停

赛事焦点发生在半场结束前，当时挪威正凭舒捷尔达鲁普（Andreas Schjelderup）的入球领先。挪威门将尼兰特（Orjan Nyland）开出龙门球，慢镜重播显示，皮球在空中疑似击中了球场上方的悬挂式摄影机（Sky camera）电缆。皮球随后落下并转交到英格兰球员脚下，最后助攻比宁咸射入追平1:1。
根据国际足协（FIFA）球例，如果皮球击中悬挂在球场上方的设备，球证理应吹停赛事并开公证球。前英超名哨卡顿保（Mark Clattenburg）亦指出：「VAR绝对可以介入，因为皮球接触电缆是导致入球的进攻阶段一部分，VAR理应察觉并处理这个问题。」

FIFA澄清皮球晶片无异常

这个判决令挪威上下大为光火，主帅苏巴根（Stale Solbakken）、门将尼兰特(Orjan Nyland)及艾宁夏兰特(Erling Haaland)在半场休息时，愤怒地向球证杜平（Clement Turpin）理论。不过，FIFA随后发表声明澄清：「我们已经检查了数据，连接皮球的感测器图表上并没有显示出任何异常的波幅（No peak）。」

夏兰特父亲：多得球证救了英格兰

尽管FIFA作出解释，大批球迷依然在社交平台上群情汹涌，质疑高科技为何未能发挥作用。夏兰特的父亲阿尔菲更是在赛后发文宣泄不满，将矛头直指球证，认为挪威的4强资格被黑哨扼杀：「真的吗？多得球证救了你们（英格兰）。希望你们现在能赢得世界杯吧，但我觉得我们今天被抢劫了。」

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