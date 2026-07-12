世界杯2026｜阿根廷晋级之路步步惊心 美斯称从未停止相信 罗美路：无煎熬过唔算数

阿根廷在美加墨世界杯8强经历加时苦战，最终以3:1击败瑞士，杀入4强硬撼英格兰。回顾阿根廷今届的晋级之路，虽然对手世界排名全在15名之外，但淘汰赛阶段却场场陷入苦战。队长美斯（Lionel Messi）赛后直言球队「再次经历煎熬」，而一众功臣亦坦承，这支阿根廷似乎注定要「挨过苦」才能品尝胜利果实。

阿根廷淘汰赛场场苦战

阿根廷世界排名暂列第1，今届赛程看似平坦，至今遇到的对手（阿尔及利亚、奥地利、约旦、佛得角、埃及、瑞士）世界排名最高仅为第19位的瑞士。然而，他们的晋级过程却步步惊心：淘汰赛首圈对佛得角靠加时致胜、上仗对埃及靠安素（Enzo Fernandez）绝杀「让二追三」、今仗对瑞士同样要激战至加时才分出胜负。

赛后，队长美斯在社交媒体发文抒发感受：「我们在比赛中再次经历了煎熬，但这支球队从未停止过相信。我们再次打入4强，加油阿根廷！」而在加时阶段攻入锁定胜局一球的拿达路马天尼斯（Lautaro Martinez）则强调，球队胜在有耐性及韧力：「这支国家队永远都比对手多一口气。下半场我们一度遇到困难，但最终始终掌控节奏，没有失去耐性。我们从上仗对埃及的失误中吸取了教训，并在细节上作出了修正。」

罗美路道出阿根廷基因：「不经历煎熬就不值得」

中坚罗美路（Cristian Romero）赛后的一番话，更道出了阿根廷球迷的心声：「在阿根廷，人们都知道，如果不经历煎熬，一切都不值得。这太不可思议了，但我们就是这样。」

他特别点名赞扬美斯、奥达文迪（Nicolas Otamendi）及迪马利亚（Angel Di Maria）等老将，指他们过去遭受过无数打击，但每次都能重新站起来：「所以我们除了站起来继续战斗，别无选择。有时我们踢得不好，但每个人都在场上毫无保留地付出了一切。今天我们成功跻身世界前四，我为这支团队感到无比骄傲。」

4强迎来终极考验 誓言对英军「献出生命」

来到准决赛，阿根廷将迎来今届赛事真正的顶级考验——世界排名第4的英格兰。曾在英超热刺征战多年的罗美路深知对手实力：「这将是一场极其艰难的比赛，英格兰是一支非常出色的球队。但我们会再一次献出生命，毫无保留地倾尽全力，誓要杀入决赛。」