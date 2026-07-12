世界杯2026｜英阿大战前夕主帅齐发牢骚 史卡朗尼认阿根廷「赢运」 赞英军实力强横

阿根廷在美加墨世界杯8强淘汰瑞士，将于准决赛硬撼宿敌英格兰，合演瞩目的「英阿大战」。无独有偶，阿根廷主帅史卡朗尼（Lionel Scaloni）赛后与英军主帅杜曹（Thomas Tuchel）口径一致，双双对球队表现表达不满。史卡朗尼坦承今仗踢得非常挣扎，获胜得到「幸运之神」眷顾，但他强调球队连续两届杀入4强，已缔造了历史性的成就。

坦承踢得煎熬 踢多一人成转捩点

面对踢法硬朗的瑞士，阿根廷今仗赢得绝不轻松。史卡朗尼赛后受访时直认球队表现有不足之处：「说实话，我们今天踢得非常煎熬（Suffered）。我们知道瑞士的身体对抗能力极强，但问题是我们自己没能从某些特定局面中有效推进出来。」

他毫不避讳地承认，瑞士领红牌是整场比赛的转捩点：「坦白讲，今天运气确实站在我们这一边——因为对手有球员被逐，从那一刻起，球队才真正开始能够发起进攻。」

比列安保路（中）假摔，两黄变一红被罚出场。AP

比列安保路假摔，两黄变一红被罚出场。AFP

比列安保路（7号）假摔，两黄变一红被罚出场。AP

表现欠佳仍创历史：「赢波总比输波好」

与杜曹早前「赢波唔收货」的论调如出一辙，史卡朗尼亦点出球队有巨大改善空间，同时肯定了球员的成就：「我们必须实事求是，球队还有很多地方需要改进，但赢波总归是更好的。抛开这些不谈，这支球队今天所达成的成就是历史级的。尽管我们本可以踢得更好，但能再一次站上准决赛舞台，这本身就具有历史意义。」

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淡化英阿恩怨 赞杜曹领军出色

随著阿根廷晋级，他们将在4强面对充满历史恩怨的宿敌英格兰。当被问及这场大战的意义时，史卡朗尼选择淡化宿敌色彩，并向隔空对垒的杜曹「笠高帽」：「说实话，无论是对阵英格兰还是挪威，对我们来说其实都一样，来到这个阶段，终究是要面对这种级别的对手。英格兰是一支非常出色的球队，他们拥有一位极其出色的主教练（杜曹）。」

史卡朗尼最后强调，目前全队上下不会去想太多历史渊源，眼下最重要的任务是抓紧时间恢复体能，迎接这场万众瞩目的准决赛。