世界杯2026｜杜曹拆解英格兰进攻：「将哈利卡尼同比宁咸摆埋一齐，交畀佢哋搞掂！」

英格兰在美加墨世界杯8强以2:1击败挪威晋级，主帅杜曹（Thomas Tuchel）赛后出席新闻发布会，详细拆解球队的战术部署。谈到哈利卡尼（Harry Kane）与祖迪比宁咸（Jude Bellingham）为何总能在进攻端发挥关键作用时，杜曹直言英军目前的进攻公式其实非常简单直接：「将哈利卡尼同比宁咸摆埋一齐，交畀佢哋搞掂！」

信任顶级球员 解决进攻问题

比宁咸今仗梅开二度，而哈利卡尼亦频频制造威胁。赛后杜曹大赞两位球员的表现，并表示目前球队的进攻公式其实很简单：「将哈利卡尼和比宁咸同时摆上场，剩下的事情交给他们处理。」杜曹进一步解释，虽然球队整体进攻仍需提高，需要让其他球员进入更有威胁的位置，但这两人的个人能力无庸置疑：「他们喜欢承担责任，也具备相应的能力，能在决定性时刻站出来。两人都踢出了一届顶级赛事，并在中路找到了非常高效的配合方式。」

大赞防线冻结夏兰特 澄清将帅无隔阂

防守方面，杜曹对一众守将成功限制挪威神锋艾宁夏兰特（Erling Haaland）感到满意，赞扬中坚展现了极强的身体对抗和主动性，甚至令夏兰特今仗无波入帐，并在比赛末段被换出。

对于自己赛后曾表示「对表现不满意」，杜曹在记者会上特意作澄清，强调绝非对球队失望：「从感情上来说，我完全投入其中，深爱著这支球队和球员们展现出的拼搏精神，我们之间没有任何隔阂，百分之一都没有。但我也是一名教练，从理性分析，比赛中出现了太多非受迫性失误，我们可以踢得更快、更果断。」

面对紧密的赛程，杜曹强调球队接下来将全面降低训练强度，专注于恢复，并深信球员绝对有能力以最高水平迎接最后八天的终极挑战。杀入4强的英格兰将会对阵卫冕冠军阿根廷。