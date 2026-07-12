世界杯2026｜卡尼认同英格兰表现仍可提升 杜曹赢波唔收货

英格兰在美加墨世界杯8强经历120分钟的加时苦战，凭借中场大将祖迪比宁咸（Jude Bellingham）梅开二度，以2:1惊险反胜挪威，昂然杀入4强。然而，面对这场得来不易的胜利，英军主帅杜曹（Thomas Tuchel）赛后却罕有地「赢波唔收货」，直指球队整体发挥欠佳；对于主帅的严厉批评，队长哈利卡尼（Harry Kane）表示认同，赢波功臣比宁咸则力挺队友，直言在极端天气下作赛极度艰难。

英格兰艰难战胜挪威挺进4强。AP

英格兰艰难战胜挪威挺进4强。新华社

英格兰艰难战胜挪威挺进4强。新华社

杜曹直言表现挣扎：「我对表现负有责任」

尽管球队成功晋级，但杜曹赛后受访时神情略显低落，坦言对比赛过程感到不满：「这是一项了不起的成就，球队的精神和意志力值得满分肯定。但与此同时，我是一名教练，对表现负有责任。总体而言，我没有看到一场高质素的比赛，我们很难进入节奏，踢得非常挣扎。我们配得上进入准决赛，但我认为我们必须踢得更好。」他又指，目前仍有很多需要改进的地方，但强调「任务已经完成，不需要说抱歉」。

杜曹赛后表情失落，直言球队表现挣扎。路透社

杜曹直言表现挣扎。路透社

杜曹直言表现挣扎。新华社

卡尼认同仍有保留 比宁咸力挺队友：落场踢非常艰苦

对于杜曹的严厉评价，队长卡尼透露主帅在更衣室内已直接向球员表达了不满：「他祝贺了我们，但也觉得我们能做得更好。从某种意义上说这是好事——我们进了4强，同时知道自己还有另一个层次可以提升，这是一个积极信号。」中场摩根罗渣士（Morgan Rogers）亦附和道：「我们远未达到应有的水平，4强必须表现得更好。」

英格兰艰难战胜挪威挺进4强。新华社

英格兰艰难战胜挪威挺进4强。新华社

不过，全场跑动极多、并在加时补射奠定胜局的祖迪比宁咸，被问及主帅的不满时则表示：「无论如何，真正站在场上比赛是非常艰苦、也非常复杂的。今天湿度很大，所有球员都拚尽了全力，像真正的战士一样为球队战斗。我所有的尊重和感谢，都属于这些付出了巨大努力的队友们。」

祖迪比宁咸再演救世主 后备奇兵成逆转关键

英格兰今仗能在劣势下翻盘，除了祖迪比宁咸再次展现「大心脏」特质打入两球外，后备球员的发挥亦是关键。杜曹在半场果断换下体能下降的迪格兰赖斯（Declan Rice），换入的迪积史宾斯（Djed Spence）、列斯占士（Reece James）等皆注入了巨大活力。卡尼特别点名赞赏后备群：「迪积史宾斯上场后表现特别出色，他带来的一对一威胁帮助我们扭转了局面。我们需要每一个人，只要上场，他们就会为这件球衣拚尽全力。」