世界杯2026｜艾华利斯加时入世界波 阿根廷3:1淘汰十人瑞士晋级4强

美加墨世界杯8强，卫冕冠军阿根廷面对瑞士完全占不到优势，战至下半场中段因瑞士前锋比列安保路两黄一红被逐，阿根廷才抢得主动权，但90分钟仍赛和1:1。结果，阿根廷加时下半场凭祖利安艾华利斯和拿达路马天尼斯各建一功，以3:1淘汰瑞士打入4强，将与英格兰争夺决赛席位。

阿根廷半场领先1:0

阿根廷上半场未如赛前预计般控制比赛，控球率只有48%，仅较对手瑞士多3%。不过，这支卫冕冠军几次角球战术都颇有威胁。开赛仅10分钟，阿根廷便藉一次左路角球打开纪录，队长美斯主踢角球传中，伏兵近柱的中场阿历斯麦阿里士打前柱接应头槌破网。

瑞士战至20分钟由迪积比尔苏维还以颜色于禁区顶起脚，但射门欠角度被阿根廷门将达米安马天尼斯没收皮球。8分钟后，瑞士前锋比列安保路接应苏维妙传，门前接应欲起脚之际，被阿根廷中坚利辛度马天尼斯及时回防快一步解围。结果，阿根廷半场领先1:0。

丹尼杜耶替瑞士扳平

落后的瑞士换边后倾力反扑，50分钟丹尼杜耶接应比列安保路右路传中门前施射，皮球被门将马天尼斯挡出，然而安保路越位在先，即使入球亦无效。瑞士队长格列沙加65分钟于禁区顶施放冷箭，门将马天尼斯接球甩手回身再接实皮球。瑞士的努力于67分钟有回报，丹尼杜耶于左路策动攻势，接应队友列卡度洛迪古斯的「撞墙式」回传，再于左路窄位施射破网，为瑞士扳平1:1。

比列安保路被逐

战至72分钟赛事出现转捩点，瑞士的比列安保路于边线被侵犯，但球证翻看VAR改判前者「插水」判罚黄牌；安保路更因累积两面黄牌被逐离场，瑞士被逼十人应战，优势回到阿根廷身上。85分钟，阿根廷队长美斯接应队友直线妙传门前笠射，可惜被门将高布尔及时出迎将球挡出再没收。法定时间双方再无纪录，赛事需要进行加时。

艾华利斯加时射入世界波

后备入替的泰亚高艾美达于加时十分活跃，95分钟于左边禁区顶劲射，皮球仅仅射中网侧。瑞士偶尔反击亦有威胁，队长格列沙加禁区顶远射，皮球于楣顶高出。阿根廷加时下半场倾巢进攻，并于112分钟，由祖利安艾华利斯左边禁区顶射入世界波再度领先2:1，加上队友拿达路马天尼斯122分钟射入埋斋球，助阿根廷3:1击败瑞士晋级4强，将与英格兰争决赛席位。