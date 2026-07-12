世界杯2026｜法国西班牙英格兰阿根廷会师4强 一文睇清4强对碰开赛时间及电视直播

美加墨世界杯淘汰赛8强已经完成，几支夺标热门球队上届亚军法国、西班牙、英格兰和卫冕的阿根廷顺利晋级4强。4强大战将在香港时间7月15、16日两天进行，首仗先上演欧洲内讧，由法国硬撼西班牙；另一场4强战由英格兰与阿根廷合演宿敌对碰。本报特别整理4强至决赛所有赛事的开赛时间以及电视直播，以方便球迷们追看比赛。

2026世界杯赛程。

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法国 vs 西班牙

法国晋级4强过程6战全胜，合共轰入16球只失2球，表现出王者之实力，射手基利安麦巴比累积8个入球，仍有机会卫冕神射手宝座。对手西班牙分组首轮意外被佛得角逼和0:0后，球队表现越战越勇连赢5场，当中包括16强淘汰葡萄牙和8强淘汰比利时，状态不比法国差，料两军将有一番激战。

法国晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

10/07 8强 2:0胜摩洛哥

05/07 16强 1:0胜巴拉圭

01/07 32强 3:0胜瑞典

27/06 分组赛 4:1胜挪威

23/06 分组赛 3:0胜伊拉克

17/06 分组赛 3:1胜塞内加尔

法国预计出场阵容（4-2-3-1）

门将：迈治兰

后卫：祖利斯古迪、乌柏美卡奴、威廉沙利巴、卢卡斯迪治尼

中场：古亚迪奥干尼、拉比奥特

前锋：米高奥利斯、奥士文尼迪比利、巴特利巴高拿、麦巴比

法国预计出场阵容。星岛图片

西班牙晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

11/07 8强 2:1胜比利时

07/07 16强 1:0胜葡萄牙

03/07 32强 3:0胜奥地利

27/06 分组赛 1:0胜乌拉圭

22/06 分组赛 4:0胜沙特阿拉伯

16/06 分组赛 0:0和佛得角

西班牙预计出场​​阵容（4-2-3-1）

门将：23 乌尼西蒙

后卫：12 柏度朴路、14 拿朴迪、22 古巴斯、24 古古列拿

中场：10 丹尼尔奥莫、15 阿历斯巴尔拿、16 洛迪卡斯简迪、19 拉明耶马、20 柏迪

前锋：21 奥耶沙巴尔

西班牙预计出场阵容。星岛图片





英格兰 vs 阿根廷

英格兰晋级4强的过程荆棘满途，32强2:1反胜刚果民主共和国，16强少打一人下险胜墨西哥，8强对挪威先落后下战至加时反胜2:1，三狮军赢来虽然不算清脆，但却打出斗志。而阿根廷以全胜姿态打入4强，惟16强对埃及落后两球下反胜3:2十分惊险，8强对瑞士在对手末段少打一人下，亦要战至加时才能取胜；今仗两支宿敌对决战况肯定激烈。

英格兰晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

12/07 8强 1:1(加时2:1)胜挪威

06/07 16强 3:2胜墨西哥

02/07 32强 2:1胜刚果民主共和国

28/06 分组赛 2:0胜巴拿马

24/06 分组赛 0:0和加纳

18/06 分组赛 4:2胜克罗地亚

英格兰预计出场阵容(4-2-3-1)

门将：比克福特

后卫：尼高奥莱利、马克古希、史东斯、安斯干沙

中场：艾利洛安达臣、迪格兰赖斯、安东尼哥顿、祖迪比宁咸、布卡约沙卡

前锋：哈利卡尼

英格兰预计正选阵容

阿根廷晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

12/07 8强 1:1(加时3:1)胜瑞士

08/07 16强 3:2胜埃及

04/07 32强 3:2胜佛得角

28/06 分组赛 3:1胜约旦

23/06 分组赛 2:0胜奥地利

17/06 分组赛 3:0胜阿尔及利亚

阿根廷预计出场阵容（4-1-3-2）

门将：达米安马天尼斯

后卫：达利亚费高、利辛度马天尼斯、基斯甸罗美路、拿侯尔摩连拿

中场：里安度柏利迪斯、阿历斯麦亚里士打、安素费南迪斯、迪保罗

前锋：祖利安艾华利斯、美斯

阿根廷预计出场阵容。星岛图片 ​