世界杯2026｜杜曹直言不满英格兰表现 FIFA：扳平球没省中摄影机缆线

英格兰今晨在世界杯8强，加时以2：1反胜挪威杀入4强。其中比寜咸为英格兰扳平一球，在社交媒体引发先曾中摄影机缆线的热议。但FIFA表示，经检查智能足球的数据后，未发现任何异常。

「智能足球数据没异常」

挪威于37分钟打开纪录，但比宁咸在上半场补时2分钟为英格兰扳平。而在社交媒体流传片段显示，英格兰组织攻势期间，皮球疑似曾击中球场上方的摄影机缆线，之后落到艾利诺安达臣脚下，再由他助攻比宁咸射入扳平一球。若然击中摄影机缆线属实，该攻势应该暂停。

不过，FIFA向《天空体育》表示，经检查比赛所使用的adidas智能足球数据后，未有发现任何异常。发言人说：「我们已检查adidas智能足球的数据，感应器的图表并没有出现任何峰值，因此没有迹象显示皮球曾击中任何缆线。」

杜曹：球队令自己陷入困局

至于杜曹赛后接受访问时，直言不满球队表现：「今场球队令自己陷入困局，但表现大意，今场赢得幸运。」当记者问及是否心理问题，杜曹强烈反驳，认为球队尽显精神上的强悍，是役的不满在于表现出的质素。英格兰最终凭比宁咸在加时再入一球，以2：1反胜挪威。英格兰的4强对手，将是阿根廷和瑞士。