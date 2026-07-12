英超｜加拿祖未归队操练 车路士只求卖出不考虑外借

阿历真度加拿祖从曼联才转会车路士1年，就面临被卖走。据报车路士准备为加拿祖标价约4260万镑卖出，而非接受任何借用方案。

22岁的加拿祖希望获得稳定的一队上阵机会，但加盟车路士这1年来，仍未能站稳正选位置。这名阿根廷球员去季在各项赛事上阵43次，攻入8球并交出4次助攻，整体表现未达预期。目前已有多支来自欧洲、英超及沙特阿拉伯的球会对他感兴趣。

加拿祖加盟车路士一季便面临被卖走。法新社

加拿祖未能在车路士站稳正选。法新社

标价4260万镑

据《天空体育》的报道指，车路士正与球员及其经理人合作，希望尽快找到各方都满意的方案。由于转会事宜预料将于未来两周内有结果，加拿祖目前仍未归队参与季前集训。加拿祖于2025年欧霸杯决赛后，被告知可离开曼联，其后以4000万镑转投车路士。若有球会愿意支付车路士要求的4260万镑转会费，「蓝战士」将可从交易中获利。

沙比阿朗素：球员要将团队利益放首位

至于新帅沙比阿朗素，周四正式展开工作，他表示希望进一步建立球队文化，要求所有球员将团队利益放在首位：「足球有一些原则是不能妥协的。你必须愿意付出代价，才能在最高水平竞争。你不能有所保留，必须为球队付出一切，因为球队永远是最重要。」