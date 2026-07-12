世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强

世界杯8强，英格兰大战挪威。挪威先开纪录，但英格兰有比宁咸在上半场末段扳平，最终两军法定时间踢成1：1。英格兰加时上半场凭比宁咸再建一功，最终以2：1反胜挪威晋级。英格兰的4强对手，将是阿根廷和瑞士的胜方。

英格兰先失守。美联社

舒捷尔达鲁普在左路窄位起脚擦内柱入。美联社

挪威37分钟先开纪录

英格兰开赛占较多控球，在补水暂停之后，有马度基在右路传中，但皮球在尼高奥莱利身后，他未能反应完整地射门，最终皮球斜出。今场到35分钟才有首个中目标埋门，来自挪威夏兰特的头槌攻门，皮球被比克福特化解。但挪威随即亦打开纪录，哈利卡尼于中路被逼甩控球，最终舒捷尔达鲁普在左路窄位起脚，皮球直飞远柱擦内柱入，挪威于37分钟领先1：0；英格兰球员投诉卡尼被犯规在先，但最终入球仍然有效。之后英格兰阵脚稍乱，挪威的阿历山大索洛夫和奥迪加特的射门，均相当具威胁，门将比克福特亦对防线不满，大叫希望队友振作。

比宁咸完半场前扳平

挪威在44分钟有一次反击二打一，但索洛夫迟迟没未有传球拖慢进攻，英格兰逃过一劫。大难不死的英格兰，有比宁咸在上半场补时2分钟扳平，他接应安东尼哥顿的左路传中，在禁区内起左脚射远柱入。卡尼在上半场补时4分钟，接应比宁咸的妙射获得单刀机会，并将皮球送入网窝，但他越位在先入球无效。英格兰半场与挪威踢成1：1。

比宁咸为英格兰扳平。美联社

卡尼单刀破门，但越位在先食诈糊。美联社

挪威下半场食诈糊，原因是夏兰特在角球开出前推人犯规在先。美联社

开角球前夏兰特犯规 挪威食诈糊

英格兰半场作出两个调动，布卡约沙卡和伊比尔治伊斯后备上阵，马度基和迪格兰赖斯退下火线。挪威在53分钟有夏兰特的头槌攻门，被比克福特扑出底线。挪威55分钟凭一次右路角球，由希格甘补射入网，但VAR提示球证翻看片段，片段显示夏兰特在角球开出前推人犯规在先，入球无效，这是今届世界杯引入的新球例；挪威重开角球，两军比数维持1：1。

补水暂停后，休养多时的列斯占士复出，后备入替安东尼哥顿。挪威于76分钟再凭角球攻势制造威胁，比克福特手槌打出，但挪威球员补射后，由基斯杜化艾查头槌攻门，但皮球中楣弹出。下半场攻力一般的英格兰，有沙卡于78分钟内弯传中制造险象，但安达臣来迟一步，最终皮球出底线。

基斯杜化艾查头槌攻门，但皮球中楣弹出。美联社

挪威在比赛末段围攻不果；英格兰有沙卡在右路制造威胁，在87分钟以一敌二扭过对手在底线传中，但挪威球员快一步解围。后备入替的史宾斯在90分钟险些逼到挪威门将尼兰特犯错，后者的解围省中前来逼抢的史宾斯，但皮球弹走。挪威的希格甘因为接受军医治理，需要到场外等候，令球队一度十人应战，但英格兰的右路传中，比宁咸头槌攻门斜出。两军法定时间踢成1：1，球赛进入加时。

英格兰在加时上半场的攻势有起色，先是卡尼的头槌被尼兰特救出，之后摩根罗渣士的远射尼兰特挡出不远，比宁咸冲前补中，为英格兰反超前2：1。英格兰在99分钟有史宾斯在左路盘扭，之后与对手争抢后倒地，球证直指12码点；VAR提示球证到场边翻看片段，球证最终决定史宾士将脚放在敌军后卫前面，令后者将他绊倒，因此判定没有12码。

挪威在加时下半场换走夏兰特，柏德列贝迪的远射仅仅高出。之后英格兰有史宾斯和沙卡连环施射，但均被尼兰特化解。最终英格兰以2：1反胜挪威，杀入4强。

挪威由领先变落后。路透社

比宁咸梅开二度。路透社

比宁咸梅开二度。路透社