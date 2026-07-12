世界杯2026｜25岁南非国脚突然离世 曾出战今届3场分组赛

南非国脚积顿阿当斯（Jayden Adams）突然离世，终年25岁。这名中场球员今夏曾代表南非，出战世界杯全部3场分组赛，其死因暂未公布。

助南非次名出线

阿当斯在今届世界杯，为南非在3场分组赛上阵，助球队在与墨西哥、南韩和捷克竞争的A组中，以次名出战。南非在32强以0：1不敌加拿大出局，但阿当斯在这一场没有上阵。

积顿阿当斯终年25岁。法新社

积顿阿当斯为南非在3场分组赛上阵。路透社

积顿阿当斯助南非以次名出线。法新社

「南非足球失去最耀眼年轻球员」

南非体育部长麦坚斯发表声明，对阿当斯离世表示哀悼：「我得悉中场积顿阿当斯离世，终年25岁，感到非常震惊，心情沉重。南非足球失去了最耀眼的年轻球员，全国上下与他的家人、队友，以及见证他由青训新秀成长为南非国脚的球迷一同哀悼。」

国际足协（FIFA）主席恩芬天奴亦发表声明，向阿当斯家人及亲友致以慰问：「得悉南非中场积顿阿当斯，在代表国家完成历史性的世界杯征程后数周离世，我感到无比悲痛。我与国际足协及全球足球界，向他的家人、朋友及队友致以最深切慰问。愿他安息。」