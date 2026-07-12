世界杯2026｜史卡朗尼撑美斯续操刀12码 「只要他想射，就由他射」

阿根廷将于世界杯8强斗瑞士，主帅史卡朗尼表明即使美斯今届两度射失12码，只要对方愿意，下一球12码仍然会由美斯主射。

近7次操刀仅入4球

美斯今届世界杯两次操刀12码均未能命中；他自2022年世界杯以来，近7次为阿根廷主射12码只射入4球。不过，史卡朗尼强调球队不会因此改变安排：「首先，只要美斯想射12码，他就会负责主射。我们当然有其他球员具备主射能力，但如果他想射，就由他来射。」

美斯今届两度射失12码。路透社

史卡朗尼力撑美斯继续主射12码。美联社

美斯近7次操刀仅入4球。路透社

美斯在16强埃及主射12码被扑出。路透社

美斯在场上有自由度

史卡朗尼又表示美斯在场上可自由走位，以寻找最有利的进攻位置：「他现在大多数时间都踢得更靠中路，但整支球队，特别是他身边的球员，都会因应他的位置调整。对埃及时，球队察觉他在右路更具威胁，尤其能送出横传让队友后上，这一点大家都看得很清楚。」美斯在对埃及一战传射建功，今届世界杯累积8个入球及1次助攻。

39岁的美斯仍保持高水准演出，史卡朗尼认为，他的影响力丝毫未减：「美斯的跑动量其实与以往差不多，并没有明显增加或减少。不同的是，他现在每次触球都更具决定性。或许有人以为39岁的他已无法维持这个水平，但我一直都说，只要他仍然想踢球，他就会是世界最佳。这就是我的看法，不是因为我是他的教练，而是只要他仍有热情，他一直会是最好的。」