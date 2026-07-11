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世界杯2026｜罗美路自爆上仗做「9号仔」纯属冲动 防守才是本职 矢志8强零封瑞士

足球世界
更新时间：19:28 2026-07-11 HKT
发布时间：19:28 2026-07-11 HKT

卫冕冠军阿根廷在世界杯 16 强惊险逆转埃及晋级。阵中热刺中坚基斯甸罗美路（Cristian Romero）在落后两球时，推前客串前锋并取得关键入球，吹响反攻号角。他在 8 强对阵瑞士前夕自爆，当时弃守做「9号仔」纯属个人冲动，绝非主帅史卡朗尼（Lionel Scaloni）的战术安排，更笑言：「要是教练看到，一定会杀死我！」他坦言防守才是本业，务必在今场8强战零封瑞士。

0:2落后逼上梁山 罗美路：完全是一时冲动

在 16 强生死战中，阿根廷一度以 0:2 落后。在进攻受阻的绝境下，罗美路果断前插到最前线参与进攻并成功顶入追至1:2的入球，为阿根廷扭转气势。谈到这次战术「越位」，他笑著解释：「那次跑去踢 9 号位完全是一时冲动！因为当时落后 0:2，时间无多，是比赛的紧逼感逼出来的境地。这绝对不是教练组安排，要是史卡朗尼看到，他一定会杀死我！这全是我们临场发挥的本能冲动。」

强调防守是本职 严阵以待 8 强撼瑞士

虽然客串前锋立下奇功，但罗美路清醒表示，防守才是本分：「进球当然美妙，但我们首要任务是保持零封。如果能在进攻端帮忙我会很高兴，但防守才是我的本职工作。」展望即将对阵瑞士的 8 强大战，罗美路显得极为谨慎：「我们仔细分析了瑞士淘汰哥伦比亚的比赛，他们表现极具统治力，让对手踢得一点都不轻松。这将会是一场苦战，但我们已经做好了百分之百的准备。」

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