港超联｜艾华顿加盟杰志 主帅卡迪朗：不会刻意要求他改踢法

杰志周六在新都城中心二期举行季前发布会，宣布艾华顿、杜度和马高斯山度士加盟，艾华顿受访表示暂未和教练讨论踢的位置，但无论什么位置也好也会尽全力帮助球会，主帅卡迪朗则表示不会特别要求艾华顿转踢法，并认为今次的合作对球队有益。

艾华顿不论什么位置 希望可助球队一臂之力

艾华顿上季结束离开效力4年的理文，转投上季夺港超冠军的杰志，被问及位置上，艾华顿表示：「目前尚未和教练讨论，但无论被安排到任何位置，我都会尽全力做到最好，并帮助球会。」他亦坦言要离开效力4年的理文的决定时并不容易，但也希望来季可以交出好的表现，提到来季挑战艾华顿说：「下季要随队挑战亚冠2，这是一个不同的等级的比赛，杰志大致保留了上季的阵容，有很好的球员和教练，我也只是其中一个来帮忙的球员，因此我相信球队可以有好的表现。」

卡迪朗：不会有全新的艾华顿而是进化

而外界普遍会对艾华顿能否融入杰志体系，主帅卡迪朗却有不同看法：「我们不会特别要求艾华顿改变踢法，你不会看到一个全新的艾华顿，反而可能会是一个进化了的艾华顿，大家都了解艾华顿，他是一个出色的球员，也可以帮助到球队，有他的加盟肯定是对球队有益的。」而提到新加盟的3人，卡迪朗表示他们的表现大家都很熟悉，而球队上季表现很好，所以今夏只是在缺少的东西上作补强，而他们三人的好处在于我们不需要为新引援而作出赌博，因为他们的表现大家已经看过，所以相信他们可以令球队更强。

卡迪朗也表示很期待亚冠的比赛：「当然很期待，但我们也不能指望可以赢下每场赛事，尤其是不得不在状态不佳或技不如人时作赛，在亚洲赛场上与其他球队的差距会更大，因此找到取胜之道是今季一大挑战，当然也要同时兼顾本地联赛去争取下届机会。」卡迪朗亦表示不会将目标放太远，暂时以能健康完成这6场比赛为先要目标。

记者/摄影：魏国谦