港超联｜艾华顿、杜度及马高斯山度士转投杰志 班主伍健望球队表现更胜上季更「有睇头」

港超联开季在即，多支队伍陆续公布组军人脚，而刚重夺超联冠军的杰志，周六在将军澳新都城中心二期举行季前发布会，并公布艾华顿、马高斯山度士以及杜度加盟。班主伍健表示希望球队表现可以再有进步，在多线作战下争冠都可以更有「睇头」。

杰志将于下周一（13日）开始操练，并于7月27日至8月7日到泰国集训。摄影：魏国谦

同场亦公布杰志来季新球衣。摄影：魏国谦

杰志2025-26年赛季打出强势表现，提前4轮港超联封王，并获征战亚冠2的资格，早前已宣布和夺冠功臣之一的前西班牙国脚伊拿拉文迪续约一年，周六在球会在新都城中心二期举行季前发布会，今季球会主场将继续留在将军澳，而标语「Made For More」则寓意球队不会满足于现状，希望今季可以为球队、球迷和香港足球制造更多历史时刻以及人才，而除了公布新一季球衣外，最受注目必然是多位新引援，上季效力理文的艾华顿和杜度及大埔的马高斯山度士宣布加盟，一个前锋未到港，完成体测后再作公布，另外上季外借至西班牙的石皓心和余靖玮亦会归队。

艾华顿、马高斯山度士以及杜度加盟杰志。摄影：魏国谦

卡迪朗致辞表示今季阵容变化不大，来季作为卫冕球队加上亚洲赛因此更具挑战，但仍视每场比赛为最重要的一场。摄影：魏国谦

主帅卡迪朗致辞表示今季阵容变化不大，引入的艾华顿和杜度有丰富的国际赛经验，而马高斯山度士则是球队需要的左脚中坚，他也表示来季作为卫冕球队，加上要应付亚洲赛因此更具挑战，但仍视每场比赛为最重要的一场。

伍健表示希望球队表现可以再有进步，在多线作战下争冠都可以更有「睇头」。摄影：魏国谦

杰志球迷热烈欢迎艾华顿及一众新援加盟。摄影：魏国谦

而班主伍健则受访透露即将加盟的前锋来自欧洲，并指不大牌但「实用」，可以有助球队在高空的攻势，谈到班费，伍健则表示：「其实同上季差唔多，当然有人嚟就有人走，但系最紧要主力都仲系到，加上加入嘅球员都提升到球队能力，我系有信心我哋球队今季做得好过上季，咁都会「有啲睇头」去争取卫冕。」提到艾华顿加盟伍健则指不太担心他融入不到球队体系，并指艾华顿的基本和入球能力都好好，亦期望会有新火花和有新的高峰，提到亚冠2的目标伍健则表示主要的目标还是希望可以出线，但仍需看8月18日的抽籖。

而杰志将于下周一（13日）开始操练，并于7月27日至8月7日到泰国集训，并会进行3场热身赛，分别对上T3的曼谷菁英、T1的拉查武里及巴蜀。

记者/摄影：魏国谦