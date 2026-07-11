世界杯2026│哈利卡尼、夏兰特神锋大战各有可取之处 两人历来仅交手2次表现一样

香港时间周日(12日)清晨5点英格兰对挪威，外界焦点落在双方射手哈利卡尼和艾宁夏兰特的神锋对决上。原来今次只是两人第3次同场交手，之前2次各赢一场，彼此都各入一球，不分高下。而卡尼刚季入球更多；夏兰特就在国际赛脚风更好，他俩各有可取之处，今场交手胜负难料。(Viu99、Now616、618台周日凌晨5:00直播)

两人过去仅交手2次 各赢一场各入一球

哈利卡尼和艾宁夏兰特近年于英超和德甲赛场大杀四方，加上又分别是英格兰和挪威的头号射手，以为两人曾多次同场较量。原来他俩从未在国际赛场碰头，球会赛亦只交手2次，就是2022至23球季英超，当时卡尼仍效力热刺，他在次循环主场1:0赢曼城时一箭定江山；而夏兰特就在首循环地头4:2大胜热刺一仗中，攻入一球，彼此在这2仗中各赢一场并各取一个士哥，不分高下。

卡尼全季效率好 夏兰特国际赛近况更佳

而卡尼由刚季至今，各项球会和国家队比赛上阵63场，合共收录73球8助攻，比夏兰特64场58球11助攻，效率更高。然而夏兰特在国际赛场状态更好，近14场有竞争性的比赛每场都有入球，合共取得27球，效率惊人，卡尼过去14场有竞争性的国家队比赛，有3场没有士哥，共有15球，场数和入球数都不及夏兰特，两人各有可取之处。

卡尼指两人类型不同不应比较

对于两人第3次交手，卡尼表示期待，但同时指他和夏兰特是不同类型的球员：「顶级前锋和射手在今届世杯纷纷入球，并左右比赛走势，这在大赛不总是经常发生，我很享受这种竞争。我和夏兰特是完全不同的球员，我俩都是顶级前锋，但可以说是两种不同的角色。夏兰特像入球机器，像一头野兽，把握力处于最高水平；我自己就更喜欢触球，更多地参与比赛组织，当然也能胜任纯9号的角色。我认为没有必要将我们放在一起比较，而作为球员和同行，我非常尊重他。」卡尼补充今场想夏兰特「沉寂」一些，英格兰可以晋级准决赛。