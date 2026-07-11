世界杯2026｜高图尔斯认比利时黄金一代落幕 反击批评：无冠也自豪！

随著比利时于世界杯8强以 1:2 不敌西班牙，奇云迪布尼（Kevin De Bruyne）、卢卡古（Romelu Lukaku）和泰拔高图尔斯（Thibaut Courtois）等比利时黄金一代的世界杯梦正式幻灭。比赛中途伤退的高图尔斯承认「黄金一代」落幕，但他坚定地反击外界的「无冠嘲讽」，直言为身为其中一员感到无比自豪！

伤退黯然结束世杯之旅

曾长期高踞世界第一的比利时，历年大赛最佳成绩仅为 2018 年世界杯季军。今仗高图尔斯在第 71 分钟伤退，入替的后备门将林文斯（Senne Lammens）随后犯下低级失误导致球队饮恨，极具悲情色彩。面对外界「未赢过金牌不配称黄金一代」的嘲讽，高图尔斯赛后强硬反驳：「我们在各大赛事几乎都踢得很好，我为大家所做的一切自豪。外界总说我们甚么都没赢过，但请记住，我们是比利时！我们不是英格兰、不是西班牙、也不是法国！我们只是一个甚至不足 1,200 万人口的小国，却在大赛中展现了令人惊叹的成就！」

坚信青训传承 寄语未来重整旗鼓

高图尔斯强调，比利时多次在淘汰赛都是仅负于最终冠军，更直言球队在 2018 年踢出了该届最漂亮的足球：「批评别人『一无所获』很容易，但历史上伟大球星也未必都能夺冠，而我们一直全力尝试，绝对可以昂首离开。」虽然这批 30 岁以上的老将即将淡出，但这位 34 岁的皇马门神对国家队未来仍充满信心，寄望国内完善的青训系统能孕育新星，在未来的欧国杯或世界杯上带领「欧洲红魔」重整旗鼓，传承这份不屈精神。

