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世界杯2026│杜曹对挪威前报喜 除昆沙外英格兰全员踢得 占士、轩达臣、赖斯都可候命

足球世界
更新时间：14:24 2026-07-11 HKT
发布时间：14:24 2026-07-11 HKT

英格兰于香港时间周日(12日)清晨5点对挪威，争夺世界杯准决赛门劵，主教练杜曹赛前报喜带来好消息，伤兵问题已经解决，除停赛的昆沙外其余球员都可以出战。有伤在身的右闸列斯占士、中场迪格兰赖斯和断手的中场佐敦轩达臣，今场都可以候命。(Viu99、Now616、618台周日凌晨5:00直播)

伤兵一起复操备战挪威

近日英军受到伤兵问题困扰，右闸列斯占士已2周没有操练，同位置的迪积史宾斯亦有轻伤在身，中坚马斯古希亦拉伤大腿筋，中场迪格兰赖斯因肠胃不适过去2天都要分开练习，另一中场佐敦轩达臣在上圈对墨西哥时跌断手，刚完成手术归队。正当以为三狮今场对挪威需要残阵应战，众人在周五最后一课操练都有参与。

杜曹：「除昆沙外全员可以披甲」

主教练杜曹出席赛前记者会时报喜，指除停赛的昆沙外其余各人都可上阵：「这是最好的消息，所有球员都能够参加训练，我们对此当然感到高兴。除停赛的昆沙外，我们可以全员出战。上场我们向前迈出了一大步，但这只是一步，我们要怀着梦想，向更伟大的目标努力。」

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