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世界杯2026│阿根廷教练否认获球证关照 有VAR不存在偏帮 预计对瑞士唔易应付

足球世界
更新时间：13:33 2026-07-11 HKT
发布时间：13:33 2026-07-11 HKT

阿根廷对瑞士的8强大战，将于香港时间明早(12日)9时上演。上圈阿根廷绝境反胜埃及，球证多次判罚疑似偏帮前者，外界质疑国际足协关照这支卫冕之师，该队教练史卡朗尼否则相关说法，认为如今科技发达，有VAR等系统协助执法，根本没有可能出现偏帮行为。而对于今仗，史卡朗尼指瑞士唔易应付，不排除又要斗到最后一刻先分到胜负。(Now616、618、688台今周日早上9:00直播)

有VAR无可能存在偏帮

上场阿根廷先失2球下，末段连入3球，以3:2反胜埃及，继续卫冕之旅。然而该队全场多次犯规都没有黄牌，VAR多次介入犯规或入球的覆核，都是有利阿根廷，外界质疑国际足协关照这支卫冕之师。然而阿根廷教练史卡朗尼指科技发达不可能有偏帮行为：「这种事根本不存在。在2026年的足球世界，拥有这么完善的技术和VAR系统，任何偏袒都不可能。我们可以抱怨，可以在赛后点评这次进攻怎样那样，但最终规则是明确的，我们在世杯展开前就被明确告知。」

预计唔会一早分出胜负

而阿根廷过去两圈都惊险赢3:2，32强淘汰佛得角要斗到加时才分胜负。史卡朗尼指预计今场对瑞士或再遇相同情况：「你看到吗？西班牙明显比比利时强，但要到88分钟才入波；对葡萄牙亦要到91分钟才士哥。这就是现今的足球，煎熬感会更重一些。我们面对一支强劲和难缠的对手，身体对抗能力极强，状态亦非常出色，所以一定会斗得艰难。」

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