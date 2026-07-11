世界杯2026‧预告｜英格兰对挪威上演射手对决 美斯率领阿根廷强攻瑞士

美加墨世界杯今晚上演余下两场8强大战，由挪威对英格兰、阿根廷对瑞士。挪威对英格兰将会上演射手对决，挪威神锋艾宁夏兰特与英格兰队长哈利卡尼都要争神射手宝座。至于美斯会带领阿根廷强攻赛前被睇低一线的瑞士，争取向卫冕之途再行前一步。

挪威 vs 英格兰

比赛地点：美国迈亚密

比赛时间(香港时间)：7月12日凌晨5点

直播资讯：Viu99、Now616、618

赛事前瞻：夏兰特单挑英格兰

今晚一口气上演两场8强战，首场是艾宁夏兰特带领的挪威对战港人熟悉的英格兰，焦点自然是两大射手夏兰特与英格兰队长哈利卡尼的对决。夏兰特暂以7个入球排射手榜第3位，哈利卡尼则以6球排第4，两人都有机会争神射手宝座。而挪威于16强以2：1淘汰夺标热门巴西，历史性首度晋级8强，夏兰特今次赛事脚风极顺，惟今场对手英格兰的守将马克古希、史东斯和尼高奥莱利都是其曼城队友，未必占到甜头。

国际A级赛对赛成绩

两队一共交手12次，其中挪威取得2次胜利，英格兰取得7次胜利，出现3次平手。

挪威晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

06/07 16强 2:1 胜 巴西

01/07 32强 2:1 胜 科特迪瓦

27/06 分组赛 1:4 负 法国

23/06 分组赛 3:2 胜 塞内加尔

17/06 分组赛 4:1 胜 伊拉克

英格兰晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

06/07 16强 3:2 胜 墨西哥

02/07 32强 2:1 胜 刚果民主共和国

28/06 分组赛 2:0 胜 巴拿马

24/06 分组赛 0:0 和 加纳

18/06 分组赛 4:2 胜 克罗地亚

挪威预计出场阵容(4-3-3)

门将：尼兰特

后卫：拉亚臣、基斯杜化艾查、希格甘、大卫禾菲

中场：柏德列贝治、辛达贝治、马田奥迪加特

前锋：阿历山大索洛夫、艾宁夏兰特、安东尼奥努沙

挪威预计出场阵容。星岛图片 ​

英格兰预计出场阵容(4-2-3-1)

门将：比克福特

后卫：尼高奥莱利、马克古希、史东斯、安斯干沙

中场：艾利洛安达臣、迪格兰赖斯、安东尼哥顿、祖迪比宁咸、布卡约沙卡

前锋：哈利卡尼

英格兰预计正选阵容

阿根廷 vs 瑞士

比赛地点：美国堪萨斯城

比赛时间(香港时间)：7月12日早上9点

直播资讯：Now616、618、688

赛事前瞻：瑞士纪律佳有力威胁阿根廷

尾场是阿根廷对瑞士。力争卫冕的阿根廷过去两圈都以3:2惊险过关，包括8强对埃及落后两球下连入3球，成功逆转反胜。该队队长美斯跨届世杯连续9场有入球，暂时于射手榜以8球，仅助攻次数不及法国的基利安麦巴比排第2，争金靴的同时亦要为冠军而战。瑞士入8强突破历史佳绩，其中后场纪律严密，名气不够阿根廷，但有力威胁后者。

国际A级赛对赛成绩

两队一共交手7次，其中阿根廷未尝败绩，取得其中5次胜利，并出现2次和波。

阿根廷晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

08/07 16强 3:2 胜 埃及

04/07 32强 3:2 胜 佛得角

28/06 分组赛 3:1 胜 约旦

23/06 分组赛 2:0 胜 奥地利

17/06 分组赛 3:0 胜 阿尔及利亚

瑞士晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

08/07 16强 (4)0:0(3) 胜 哥伦比亚

04/07 32强 2:0 胜 阿尔及利亚

28/06 分组赛 2:1 胜 加拿大

23/06 分组赛 4:1 胜 波斯尼亚

17/06 分组赛 1:1 和 卡塔尔



阿根廷预计出场阵容（4-1-3-2）

门将：达米安马天尼斯

后卫：达利亚费高、利辛度马天尼斯、基斯甸罗美路、拿侯尔摩连拿

中场：里安度柏利迪斯、阿历斯麦亚里士打、安素费南迪斯、迪保罗

前锋：祖利安艾华利斯、美斯

阿根廷预计出场阵容。星岛图片 ​

瑞士预计出场阵容（4-3-3）

门将：高布尔

后卫：列卡度洛迪古斯、尼高艾维迪、文路尔艾简治、施云韦迪马

中场：费奥拿、格列沙加、迪积比尔苏维

前锋：鲁宾华加斯、比列安保路、丹尼杜耶

瑞士预计出场阵容。星岛图片 ​