葡萄牙今届世界杯16强不敌西班牙出局，主教练马天尼斯在出局后便宣布辞任，10日葡萄牙足总宣布将由前艾纳斯主帅佐治捷西斯接手，合约将到2030年意味若顺利他将带领葡萄牙出战该届世界杯，他亦指只要C朗拿度可以踢就会征召他。

佐治捷西斯称只要C朗可以上阵就会征召他。AFP

佐治捷西斯走马上任葡萄牙主帅。AFP

佐治捷西斯接任葡国主帅和C朗续前缘

71岁的佐治捷西斯上季和C朗合作执教艾纳斯，并助球队夺得该季的沙特职冠军，踪使随著葡萄牙的出局，C朗亦宣布将不会出战下届世界杯，但他亦未有透露之后的欧国杯会否参与，但对佐治捷西斯而言C朗似乎还是他的重点征召对象，他指出这位41岁的射手是「葡萄牙的足球象征」，并指出：「只要他可以上场比赛，而且身体状况允许下我就会选择他，当然也要在我认为在国家队最有利的条件下才会选。」

佐治捷西斯指和C朗过去一年的合作非常愉快也很轻松。AFP

佐治捷西斯也表示自己还未和C朗接触，但表示他对球队和我而言，永远不会是一个问题，并指和他过去一年的合作非常愉快也很轻松，而捷西斯的首场比赛将是9月24日的欧国联D组对威尔斯。

然而佐治捷西斯的履历也并非太耀眼，他在多年执教生涯中从未执教欧洲五大联赛。AFP

然而佐治捷西斯的履历也并非太耀眼，他在多年执教生涯中从未执教欧洲五大联赛，分别执教过葡超的2大豪门宾菲加和士砵亭，生涯最有代表性是在执教巴甲的费林明高一年内赢尽5项重要奖项。

