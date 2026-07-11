世界杯2026│4强上演西法大战 西班牙连赢法国2次 耶马「法国今届最怕狂牛」

西班牙淘汰比利时后，4强将会遇上法国。高卢雄鸡已连续3届世杯跻身准决赛，大赛成绩远胜狂牛，但后者在24年欧洲国家杯以及去年的欧洲国家联赛两次击败法国，有力阻止他们继续前进，锋将拉明耶马(Lamine Yamal)矢言法国在今届世杯最害怕的对手，就只有西班牙。

欧国杯、欧国杯4强连赢法国

今届世界杯首个4强戏码已经确定，就是法国对西班牙。高卢雄鸡连续3届跻身准决赛，过去2届更分夺冠军和亚军，比起相隔16年再入4强的狂牛，赢面更高。然而西班牙已连赢法国2次，去年欧国联4强，他们赢5:4；24欧国杯准决赛则以2:1取胜，粉碎其夺冠梦。西班牙教练迪拉富安迪亦指他们史上唯一能连续两次击败法国的球队：「法国是本届世杯表现最好的球队，但我相信他们会同样担心。我们乐观不无原因，因为我们是世界上唯一一支能够连续2次击败法国的球队。」

耶马认为法国最怕西班牙

拉明耶马亦指法国只会害怕西班牙：「我认为如果法国在今届世杯要害怕一支球队，那应该是我们。上次是我们淘汰了他们。西班牙不惧怕任何人，显然我俩是两支伟大的球队，都是世界级的国家队。」另一位西班牙锋将丹尼尔奥莫则认为4强是决赛预演。