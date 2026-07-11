世界杯2026｜世杯8强英格兰对挪威或延迟开赛 迈阿密极端天气预计有雷暴

英格兰已抵达迈阿密硬石体育场（Hard Rock Stadium），准备周六在世界杯八强战中硬撼挪威。然而，这场「英挪大战」赛前却拉响气象警报！美国权威气象机构 AccuWeather 气象学家美利尔（Chad Merrill）警告，迈阿密周六将面临破坏性雷暴、体感 37 度高温及山火雾霾三重夹击，比赛随时因频繁雷击而被逼延迟开赛！

海风雷暴恐袭球场 专家：风暴过后雷击威胁仍持续

美利尔指出，受「海风效应」影响，大西洋水汽会在周六中午至下午在体育场周边催生强烈雷暴。由于赛事定于下午 5 时开赛，正处于雷暴敏感时间。美利尔警告，闪电能笼罩风暴中心方圆 10 至 20 英里，意味着「即使风暴看似过去，球场周边仍会长时间面临雷击威胁」。根据国际足协安全条例，一旦球场方圆 8 英里内出现雷击，比赛必须立刻暂停至少 30 分钟。此前英格兰在 16 强对阵墨西哥时就曾因雷电延迟了一小时，今仗随时面临更长拖延。

体感高达37度 厄尔尼诺山火浓烟笼罩赛场

除了雷击，当天最高气温将达 33 度，在极度潮湿下，体感温度（RealFeel）将飙升至摄氏 37 度的惊人水平！更不幸的是，受厄尔尼诺现象影响，佛罗里达州多处爆发严重山火，令赛场周边的空气质素转差，山火烟雾对现场呼吸道敏感的球迷和高强度跑动的球员无疑是雪上加霜。这场八强大战，英格兰不仅要严防挪威神锋夏兰特（Erling Haaland）的冲击，更要在场上面对迈阿密魔鬼天气的无情考验。