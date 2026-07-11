专栏 苏哈仔│个人凌驾团队 C朗队长风范荡然无存

记得C朗拿度在葡萄牙登机前往美国前的发言吗？「带着数百万葡萄牙人民的力量，我们出发了。感谢大家与我们同在。」他还指会与团队用尽所有力量领军取胜，为国民而战，为冠军而战。他做到吗？

葡萄牙有不少球迷在世杯前指，国家队在过去十多年拖累了巅峰时期的C朗，所以他无论年纪多大，水平下滑也好，他想踢就踢，他想正选就正选。然而葡萄牙媒体亦做过不同的民意调查，近7成的球迷认为C朗不应再做正选，并指今届的葡军是实力最强的一届，夺冠机会乐观。

C朗今届世杯场场正选

C朗爆发力不再是不争的事实，在前线基本是等波到，不会持球、不会盘扭，甚少参与组织和配合，保留体力等待门前的入球机会。他在场浪费了B费的冒险式而极具创造力的传送；他在前线跟不上比赛节奏，亦浪费了纽奴文迪斯极速爆破后所产生的空间；B施华、域天拿和祖奥尼维斯等传球好手，亦找不到前线支点。

说好的「为国民而战」，就是以球队为首要，以最大机会争取胜利、争取冠军做依归，至少尝试接受后备的角色，让球队最大程度寻找赢波的机会。可是他坚持做正选，当然拣人的权利在教练马天尼斯身上，但C朗出局后的说法，「我为葡萄牙赢得了三座大赛冠军。在我之前，葡萄牙国家队的历史上从未赢过任何一座大赛奖杯！我依然会问心无愧。」话语间充满个人主义，与出发前的发言背道而驰，承诺无兑现，或者说无想过兑现。苏伟业