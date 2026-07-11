世界杯2026│拉明耶马又无入球助攻 今届仅得1球 霸气回应「欧国杯我入1球就夺冠」

西班牙靠后备入替的米基尔马连奴出场2分钟入波，2:l击败比利时晋级，反观正选上阵的进攻核心拉明耶马(Lamine Yamal)踢足全场没有入球和助攻，今届世杯6场仅入1球，数据未如理想。这名快将度过19岁生日的超新星，射门效率平平的确有待改善，但他矢言自己于2年前的欧洲国家杯同样只入1球，球队最终夺冠而回，所以如果今届亦赢得冠军，就没有人理会其入球数字。

今届世杯23次射门仅入1球

拉明耶马今场努力钻营，27次盘球推进，总共向前推进235.1米，是球队冲击比利时防线的最主要攻击点。同时他2次长传、8次盘球过人4次成功，还4次夺回控球权，参与度高。然而其射门效率平平，今场6次起脚2次命中目标，可是一球不入，本届世杯6场共有23次射门，仅得1个士哥，而且没有助攻，射门技术仍需琢磨。

24欧国杯入1球 狂牛夺冠

然而他并不介意其入球数字，更指出自己在24欧国杯同样只入一球，狂牛最终夺冠，「我并不沮丧，我只入了1球就赢得欧国杯。只要我们赢得世界杯，我觉得就没有人会对我说『你没入波』之类的说话。只要我们晋级，我就会高兴，最重要是球队继续前进。」而且他续指自己最大的作用是牵引对方守将，「我总是被严密防守，身边有多名球员紧逼，但这样就总会有一名队友处于空位，第一个入球就是这样出现。」

直言自己最大作用是牵引对手

再者这名下周一度过19岁生日的超新星，本身是西班牙的运财童子，他历来于世杯和欧国杯正选上阵11次，球队就悉数赢波。前英格兰射手朗尼亦大赞他：「别忘了耶马带伤参加今次世杯，他还在比赛中寻找自己的节奏。他真正有威胁的地方，是当他拿球时，会吸引对方球员向他靠拢，借此为队友创造空间。他是球队重要的出球点，我们还未看到最好的耶马，但已见到一些闪光时刻。」