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世界杯2026│米基尔马连奴连续2场后备绝杀 3个大赛入球价值连城 「咁就证明唔系巧合」

足球世界
更新时间：10:01 2026-07-11 HKT
发布时间：10:01 2026-07-11 HKT

西班牙周五(10日)靠后备入替的中场米基尔马连奴(Mikel Merino)于88分钟补射破网，2:1击败比利时，将与法国争夺决赛门劵。马连奴连续2场替补出场并在末段入球绝杀对手，加上他在2年前欧洲国家杯的唯一入球亦是淘汰赛绝杀士哥，3个大赛入球都价值连城，他矢言接二连三做到就不是巧合，而是自己每分每刻都准备入球。

马连奴连续两场后备上阵绝杀

米基尔马连奴于86分钟入替丹尼尔奥莫，2分钟后就把握比利时门将拿文斯接波甩手，门前补射破网为西班牙绝杀赢2:1。上圈对葡萄牙，他在下半场补时1分钟，即出场6分钟后攻入全场唯一入球领队惊险过关，连续2轮做晋级功臣。此外，2年前的欧国杯，他在8强于加时119分钟头槌破网，领狂牛2:1击败德国，球队最终更捧杯而回。

扬言非巧合：「我站在能伤害对手的位置」

这名效力阿仙奴的30岁中场，个人3个大赛入球都价值连城，他矢言这证明不是巧合：「我在上场就说过，没有巧合。当你相信自己，当你有动力去提高，当你出场时就想要改变比赛走势，好事就会降临。我和上仗一样，出场后尽力做到最好，站在能伤害对手的位置，这就是我的工作。」

教练欣赏马连奴甘愿做后备的气量

马连奴在今届世杯6次出场，其中5次后备，4次射门3次命中目标，取得2个绝杀入球，西班牙教练迪拉富安迪除大赞其把握力，更欣赏他甘愿当后备的气量：「马连奴没有正选是不公平的，其他球员未能出场同样是不公平，但正选只有11人。他们理解这个角色，理解他们在每个时刻需要扮演的角色。当他们出场时，他们知道自己要做甚么，这就是为甚么作为他们的教练是一种享受。」

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