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世界杯2026│拿文斯甩手失波 比利时全队力撑 曼联官方媒体隔空发文支持

足球世界
更新时间：09:22 2026-07-11 HKT
发布时间：09:22 2026-07-11 HKT

比利时周五(10日)于世界杯8强以1:2不敌西班牙，门将拿文斯(Senne Lammens)成为输波罪人，后备上阵的他在88分钟接波甩手，被狂牛中场米基尔马连奴门前补射得手而饮恨。然而比利时全队都没有怪责这名24岁新星，其效力的曼联官方社交媒体亦立即发文，隔空支持他。

拿文斯88分钟接波用手被绝杀

正选门将高图尔斯于71分钟拉伤大腿肌肉，拿文斯临危援命出场，第3次为比利时披甲。战至88分钟，西班牙守将古巴斯远射，本身力度不大兼偏向中路没有太大威胁，可是拿文斯横身落地想接实皮球时，却甩手弹出，狂牛中场马连奴立即上前补射破网，比利时因此输1:2，无缘准决赛。

高图尔斯率先力撑

然而比利时全队没有怪责拿文斯，高图尔斯第一个力撑他：「我知道对于门将来说，这种感觉糟糕透顶。但他是一名非常优秀的门将，只会因为这次经历而变得更强大，这不会成为问题。我相信下季他会在曼联踢出一个非常出色的赛季。」中场泰利文斯亦指：「我们全队都支持他。我们都会犯错，不止是他，这是团队一起的责任，是大家做得不好未能赢下比赛。」守将麦捷尼则透露全队在赛后都安慰拿文斯，大家都互相支持，「我知道以这样的方式出局，对他更难受。」

曼联社媒发文隔空支持

拿文斯效力的曼联，其官方社交媒体亦立即发文支持他：「比利时的世界杯之旅在8强画上句号。抬起头来，拿文斯。我们都支持你。」

曼联官方社交媒体立即发文，隔空支持拿文斯。曼联IG截图
曼联官方社交媒体立即发文，隔空支持拿文斯。曼联IG截图

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