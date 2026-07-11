世界杯2026｜高图尔斯透露原可继续比赛 拒绝归咎拉文斯

比利时今晨于世界杯8强面对西班牙，末段有门将辛尼拉文斯犯错，最终被米连奴后备绝杀，以1：2落败。伤出的比利时正选门将高图尔斯赛后透露，其实自己仍可以继续比赛。他又力撑拉文斯，拒绝将球队失利归咎对方。

高图尔斯于71分钟因伤退下火线，他离场时一度落泪。后备上阵的拉文斯在完场前两分钟犯错，他应付西班牙的远射甩手，让后备上阵117秒的米基尔米连奴，再次成为西班牙晋级英雄。

「大脚开龙门球痛，但把关没问题」

赛后，高图尔斯表示他的四头肌伤势，只是影响了大脚开龙门球，若有队友协助处，他仍可继续留在场上。他说：「我很难过，当时我的状态很好，我觉得自己可以挡住西班牙的攻势。我开了一次龙门球后，四头肌感到非常痛楚。我告诉教练团，自己在大脚开龙门球时会感到疼痛，但留在门前把关并没有问题。最终由领队决定把我换走，我没有任何意见，因为球队永远比一切更重要。」但高图尔斯拒绝将失利归咎犯错的拉文斯：「拉文斯是非常出色的门将，前途光明，这一刻只会令他变得更强。」

舒米高：门将同样需要适应比赛节奏

至于丹麦前钢门舒米高亦为拉文斯辩护，认为外界忽略了拉文斯需要临危受命的处境。他说：「拉文斯今届世界杯没有上阵过1分钟，然后高图尔斯受伤，他突然要在淘汰赛面对西班牙。门将同样需要比赛节奏，也需要信心。今天，我没有看到能力不足的门将，我看到的是一名整个世界杯都坐在后备席，却要在比利时今届最重要的一场比赛中，临时顶替世界最佳门将的人。」