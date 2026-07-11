世界杯2026｜英格兰3将复操 斗挪威前添好消息

英格兰将于周六深夜硬撼挪威，争入世界杯4强。早前一度传出上阵成疑的马克古希、迪格兰赖斯和列斯占士，均有出席今晨操练，为英格兰带来好消息。

赖斯早前肠胃不适

古希在16强斗墨西哥一战拉伤腿筋，缺席球队在堪萨斯城的最后一课训练。至于迪格兰赖斯在墨西哥之战后出现肠胃不适，一度需要与其他队友分开休息。两人均在迈亚密的操练中复操，为英格兰带来好消息。而列斯占士近3周一直受到腿筋伤势困扰，他亦有出席今晨的操练。《天空体育》的报道指，他要在8强复出斗挪威的可能性不高，但这是他近3周以来首次与球队合演。

赖斯和古希均有出席操练。美联社

古希在斗墨西哥一役受伤。美联社

般恩为杜曹提供另一选择。美联社

丹般恩为杜曹提供另一选项

古希最终能否正选披甲仍是未知数，但丹般恩在对墨西哥一战75分钟后备上阵，协助十人应战的英格兰守住3：2胜局，全场录得6次解围，为自1966年有纪录以来，世界杯单场最多解围的后备球员。他这一场的表现，令杜曹留下深刻印象，亦为英军提供与挪威射手夏兰特身体对抗能力的另一个选择。