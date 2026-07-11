世界杯2026｜拉文斯后备上阵犯错 西班牙淘汰比利时晋4强

世界杯8强第二场，西班牙与比利时到末段仍踢成1：1，但入替受伤的高图尔斯的辛尼拉文斯在末段犯错，被米连奴补中。西班牙最终以2：1击败比利时晋身4强，将与法国争入决赛。

西班牙今届首次失波。美联社

西班牙于30分钟先开纪录。美联社

法比安路尔斯为西班牙打开纪录。美联社

迪基达拿顶破西班牙大门。美联社

西班牙今届首次失守

西班牙赛前未尝失波，是夺冠大热之一，今场在控制战局方面稍占上风。「狂牛军团」更于30分钟打开纪录，丹尼尔奥莫接应耶马的右路传中，他的射门被高图尔斯扑出，但西班牙仍凭法比安路尔斯的补射领先1：0。但西班牙今届的不失球金身，在41分钟被打破，比利时的迪基达拿接应杜沙特的右路传中，头槌顶破乌尼西蒙的十指关。比利时扳平1：1完半场。

高图尔斯下半场伤出。美联社

高图尔斯伤出落泪

下半场继续由西班牙主导战局，但耶马烫射被高图尔斯扑出。61分钟，耶马于右路底线轻轻横传予奥耶沙巴尔，后者攻门同样无功而还。72分钟，第21次于世界杯上阵的高图尔斯因伤被换出，由辛尼拉文斯入替；高图尔斯离场时不禁落泪。

米连奴再做后备奇兵

后备上阵的辛尼拉文斯于88分钟犯错，西班牙的古巴斯远射，拉文斯未能接实，皮球弹在身前，被刚上阵的米连奴快步补中；他继上场斗葡萄牙绝杀后，再做后备奇兵。镜头捕捉到高图尔斯的表情，显得有点无奈，比利时落后1：2。比利时末段狂攻不果，最终出局。西班牙晋级4强，将大战法国。