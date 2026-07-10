Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│罗马接触车路士倾谈加拿祖转会 愿意用3000万欧罗收购

足球世界
更新时间：19:35 2026-07-10 HKT
发布时间：19:35 2026-07-10 HKT

意大利多间媒体周五报导，罗马已接触车路士，商谈其锋将阿历真度加拿祖(Alejandro Garnacho)的转会交易。消息指首都狼虽然倾向先借用，加上选择性买断条款，但亦不介意直接买断他，愿意出价3000万欧罗，由于蓝狮希望收到资金再让新帅沙比阿朗素引援，令交易有较高的成事机会。

罗马接触车路士洽谈加拿祖

据报《晚邮报》等多间意大利传媒报导，罗马一直关注加拿祖，并已经接触了车路士，了解这家英超球会的取向。消息指首都狼首选是借用一季，再加入选择性买断条款，视乎此子的表现再作决定，然而他们亦接受永久转会的形式，意向出价是3000万欧罗，有信心这名阿根廷年轻锋将在意甲寻获新生。

蓝狮想放人收回资金引援

而蓝狮将会本周末至下周一，与加拿祖会面，讨论其去向。球会方面希望通过出售他收回资金，给予新教练沙比阿朗素去引入合适的球员，他们希望收回去年夏天的买入价4500万欧罗，但愿意洽谈。加拿祖去年夏天由曼联转投车路士，发展强差人意，各赛事上阵48次仅得8入球4助攻，英超24场只入1球，从未坐稳主力位置。

最Hit
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
9小时前
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
万宁全场88折回归！ 一日限定门市/网店无门槛即减 1招赚额外1万yuu积分
生活百科
8小时前
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
10小时前
原告大律师梁耀祥（左），律师侯振辉（右）。 王仁昌摄
乱过马路案审91天 辩方律师入禀告律政司等 律政司及原审控方大律师提出剔除申索
社会
5小时前
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
非份之罪丨陈炜遭李家鼎霸王硬上弓破格床戏掀讨论 鼎爷一手游走炜哥大腿 惊到要食镇静剂
影视圈
4小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
5小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
9小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
00:23
6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞
趣闻热话
8小时前