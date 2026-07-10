英超│罗马接触车路士倾谈加拿祖转会 愿意用3000万欧罗收购

意大利多间媒体周五报导，罗马已接触车路士，商谈其锋将阿历真度加拿祖(Alejandro Garnacho)的转会交易。消息指首都狼虽然倾向先借用，加上选择性买断条款，但亦不介意直接买断他，愿意出价3000万欧罗，由于蓝狮希望收到资金再让新帅沙比阿朗素引援，令交易有较高的成事机会。

罗马接触车路士洽谈加拿祖

据报《晚邮报》等多间意大利传媒报导，罗马一直关注加拿祖，并已经接触了车路士，了解这家英超球会的取向。消息指首都狼首选是借用一季，再加入选择性买断条款，视乎此子的表现再作决定，然而他们亦接受永久转会的形式，意向出价是3000万欧罗，有信心这名阿根廷年轻锋将在意甲寻获新生。

蓝狮想放人收回资金引援

而蓝狮将会本周末至下周一，与加拿祖会面，讨论其去向。球会方面希望通过出售他收回资金，给予新教练沙比阿朗素去引入合适的球员，他们希望收回去年夏天的买入价4500万欧罗，但愿意洽谈。加拿祖去年夏天由曼联转投车路士，发展强差人意，各赛事上阵48次仅得8入球4助攻，英超24场只入1球，从未坐稳主力位置。