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世界杯2026预告｜西班牙硬撼比利时 明刀明枪掀恶战

足球世界
更新时间：18:41 2026-07-10 HKT
发布时间：18:41 2026-07-10 HKT

世界杯8强今晚上演大战，由西班牙对上比利时，「狂牛军团」在新星拉明耶马带领下闯入8强，今战必望再下一城闯4强，而「红魔鬼」亦在末代黄金一代带领下，誓用最后余晖一挫狂牛。

狂牛硬撼红魔 演新老一代之争

西班牙vs比利时
开赛时间：深夜3:00
直播：NowTV 616、618、688

而西班牙今届世界杯实现新旧交替，由洛迪带领一众年轻球员如拉明耶马、柏迪等年轻巨星，今届踢出一定的统治力，并基本上每场赛事都把握全场控球率，并很多时在察觉到对手破绽时便作出致命攻势。

但比利时同样不容忽视，在卢卡古和奇云迪布尼末代黄金一代带领下，表现一场比一场好，加上基迪拿尼和杜沙特表现出色，上仗更以4:1大胜东道主美国势头正猛，因此相信今战「狂牛军团」斗「红魔鬼」会是一场明刀明枪的好戏。
 

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