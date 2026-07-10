世界杯2026｜迪拉富安迪不屑球员正选无表现兼摆款 矛头疑似指向C朗?

西班牙将于今晚的8强战对比利时，西班牙主教练迪拉富安迪（Luis de la Fuente）赛前大赞阵中后备球员甘愿奉献、毫无怨言，随后更严厉痛斥那些在队中「霸住正选又无表现、破坏更衣室和谐」的自私球员。这番言论引发外界无限联想，直指他是在暗讽刚刚在 16 强出局、不愿当后备而屡传内讧的葡萄牙队长C朗拿度（Cristiano Ronaldo）。

大赞「绿叶」默默耕耘 让正选变得更好

西班牙在16强凭后备奇兵美连奴一剑封喉，力克葡萄牙晋级。被问及比利时收起迪布尼等大牌球星战绩反而提升的现象时，狂牛主帅迪拉富安迪借机大赞阵中的后备球员：「在西班牙队，正是那些出场较少的球员，让正选变得更好！他们即使没有上场，翌日训练依然拼命，脸上没有任何一丝不悦。」

怒轰「耍大牌」破坏更衣室：令人无法忍受

随后，迪拉富安迪极具针对性地指出，团队绝对容不下自私的「大牌」：「最糟糕的就是那种今天给你耍大牌、明天又交不出好表现的人。那种情况是绝对不能共处的，在更衣室里会让人完全无法忍受！所以我借此向西班牙目前机会较少、但后备上场就能决定胜负的球员，致以崇高敬意。」

网民联想到C朗

这番言论一出，网民与媒体纷纷将矛头指向C朗拿度。C朗在世界杯期间曾因首发争议引起亲姐及极端粉丝在网上洗版指控队友，与迪拉富安迪口中「无法共处的行为」不谋而合。迪帅这番铁腕宣言，无疑在向全队警示：团队利益永远高于任何个人名气。