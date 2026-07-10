世界杯2026｜「名哨」哥连拿开腔反驳埃及指控 直言球证公正性不容质疑

世界杯16强世界杯2026阿根廷3:2险胜埃及，但埃及完场后直斥执法团队偏帮阿根廷，而近日国际足协球证委员会主席哥连拿开腔力撑执法团队，并指出赛事中的球证判决不受任何人影响，强调球证的公正性不容质疑。

「名哨」哥连拿开腔反驳埃及指控，直言球证公正性不容质疑。AFP

哥连拿评阿根廷对埃及吹罚 力撑团队指公正性不可质疑

世界杯16强阿根廷对埃及一战中最受争议的主要为2点，先有一次反击成功破网后，经VAR复核后指先侵犯利辛度马天尼斯在先，因此入球被判无效，其后到补时阶段埃及投诉在安素费兰迪斯攻入绝杀球前，麦亚利士打禁区内拉跌埃及球员，艾华利斯在一次争抢中亦踢跌沙拿，球证未有使用VAR覆核，令埃及教练和球员直轰偏袒阿根廷，有控制比赛保送之嫌。

世界杯16强阿根廷3:2险胜埃及，埃及完场后直斥执法团队偏帮阿根廷。AFP

而近日FIFA亦公布球证委员会主席「名哨」哥连拿的访问，他就2次犯规作出解释：「阿根廷对埃及的比赛中就出现了这样一个例子，埃及19号球员明显踩到了利辛度马天尼斯的脚。我们认为犯规就是犯规。无论犯规看起来是否「明显」，如果裁判在比赛进行中没有看到，VAR都可以介入。 」他亦指：「如果在进球前的进攻过程中没有发现犯规，VAR会相应地向裁判提出建议。踩到对方球员的脚是犯规，而防守球员先触球后进行正常的足球接触则不构成犯规。最后阶段就出现了一个例子，裁判和VAR都认为沙拿和艾华利斯之间的身体接触属于正常的足球接触。」

埃及教练和球员直轰偏袒阿根廷，有控制比赛保送之嫌。AFP

裁判和VAR都认为沙拿和艾华利斯之间的身体接触属于正常的足球接触。AFP

哥连拿亦直接指出球证的判决不受任何人影响，什至连FIFA主席恩芬天奴都不能影响，他说：「对判罚进行建设性讨论是足球的一部分，但没根据的指控在这项运动中是很少绝不容许的，任何人都不能质疑世界杯裁判的公正性，任何人都不能声称FIFA裁判会受到任何人的影响，即使是FIFA主席恩芬天奴也不例外。」强硬反驳埃及方面的指控。