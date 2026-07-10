世界杯2026｜般奴出局感言惹怒C朗拥趸疯狂洗版 逼爆网页无奈「闩留言」避难

葡萄牙在世界杯 16 强遭西班牙补时绝杀出局，41 岁球王C朗拿度的世界杯终极梦想宣告幻灭 。然而，这场败仗在网上引发了一场惊人的「内战」，身为葡萄牙中场核心的般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）在出局后于个人社交媒体发文致谢球迷，岂料随即引来铺天盖地的C朗极端球迷涌入洗版，愤怒指控他「故意不传球、蓄意破坏C朗最后一舞」！面对排山倒海的攻击，31 岁的般奴无奈选择关闭其社交平台的留言功能避难！

发布感言却被控「暗害C朗」

出局后，般奴在社交媒体上发文表示「悲伤、挫败和幻灭」，并感谢球员、工作人员及国民的支持。然而，这篇感言非但没有得到同情，反而成为导火线。大批C朗狂热球迷侵入留言区，将出局怒火宣泄在般奴身上：「他自己心知肚明，他是一个自私的球员，为了自己出风头不惜暗害C朗！」、「在球场上完全神隐！出局了，他竟然还敢关闭评论区！」、「他锁上留言，证明外界对他的指控全部都是真的！」

C朗亲姐点赞「内讧」贴文 助长网络暴力

这场针对般奴的行动，早在分组赛时便已埋下伏线。在意外闷和刚果民主共和国后，般奴等多名中场就被指控故意不传球给C朗。更火上加油的是，C朗的亲姐姐卡迪雅（Katia Aveiro）更点赞了一条讽刺般奴在国家队表现一无是处的贴文，并发文嘲讽国家队中场「神奇地忘记了如何传球」，无疑在集训营内挑起了「内讧」疑云。

不过，亦有理智球迷挺身而出为般奴辩护，指出C朗已经 41 岁，因体能限制已不再适合首发，不能将出局责任归咎于无辜球员。随着主帅马天尼斯（Roberto Martinez）离职，艾纳斯前帅佐治捷西斯（Jorge Jesus）即将接掌帅印，这场由世界杯惨败引发的「内讧风暴」，无疑为葡萄牙足球留下了最难堪的一页。