英超｜曼联落实10万座新主场选址！毗邻奥脱福建「体育特区」 预计每年带动73亿镑经济效益

曼联球迷期待已久的「梦剧院」升级大计终于迎来突破性进展！曼联会方今日正式公布了拟建的10万座位新主场选址，标志著奥脱福（Old Trafford）地区长远重建愿景迈出重要的一大步。新球场将选址于现有奥脱福球场西北面约350米处，并将作为特拉福德码头区（Trafford Wharfside）庞大重建计划的核心地标，誓要打造一个世界级的全新「体育特区」。

距现址仅350米 完美保留红魔传统与气氛

这份极具野心的重建蓝图由特拉福德议会发布，并获得大曼彻斯特联合管理局（GMCA）等多个官方机构全力支持。据规划，曼联的新主场将坐落于现有奥脱福球场西北方大约350米处。这个距离不仅能让球迷延续多年的比赛日传统与赛前仪式，更能无缝过渡到全新的现代化观赛体验。

这个全新打造的「体育特区（Stadium District）」将以新主场为旗舰地标，专为体育、娱乐及全年无休的活动而建。此外，蓝图中亦包含了全新及升级的公共交通网络、铁路连接，以及完善的步行和单车基建。

牵动150公顷重建 创造4.8万就业机会

除了为红魔鬼建造新家外，新球场更将成为活化整个社区的「催化剂」。这项占地150公顷的综合发展项目，预计将为当地创造多达48,000个就业机会，并提供15,000个新住宅单位。据估计，整个重建计划每年将可为英国经济带来高达73亿英镑（约730亿港元）的巨大收益。

高层承诺：票价大众化 与球迷共建世界级主场

曼联新球场发展行政总裁罗奇（Collette Roche）对此项划时代的计划充满期待：「这份蓝图的发布是我们旅程中的重要里程碑。我们将为曼联打造一个世界级的新家，并为特拉福德及大曼彻斯特带来一个充满活力的新区。这是一次千载难逢的机会，将为支持者、当地社区乃至整个地区带来延续数十年的长远利益。」

罗奇亦大派定心丸，强调新球场将保留奥脱福的灵魂：「选址毗邻奥脱福，让我们得以保留对球迷至关重要的历史传承和比赛日仪式。我们致力于『与球迷一起』建造这座球场，而不仅仅是『为他们』而建。球场气氛、大众化的票价以及无障碍设施，将永远是我们计划的核心。」随著选址尘埃落定，曼联的新主场计划即将迈入实质的设计与开发阶段。