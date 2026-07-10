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世界杯2026│麦巴比射失12码 夏兰特仗义力撑「等太耐先主射」

足球世界
更新时间：16:08 2026-07-10 HKT
发布时间：16:08 2026-07-10 HKT

法国皇牌基利安麦巴比(Kylian Mbappe)虽然于世界杯8强贡献1球1助攻，领军2:0击败摩洛哥入准决赛，但他在上半场曾射失12码，一度失威。正与他竞争世杯金靴奖的挪威神锋艾宁夏兰特(Erling Haaland)，懒理两人之间的竞争关系，直言「真的等太耐才主射」。前曼联队长坚尼亦指射12码的压力非常大，等太久不公平。

等待3分12秒才主射

麦巴比于上半场24分31秒于禁区内被摩洛哥守将马沙拉奥踢跌，球证泰路直指12码点。这名法国锋将确认获得极刑后一直待待，然而VAR花了颇长时间检查判决是否正确，加上泰路之后又要求他重新摆放皮球，扰攘多时才主射，前后总共等待了3分12秒，麦巴比最终射失。

夏兰特仗义力撑

此子赛后不满道：「我的12码射得不好，但那时很复杂。当时出现了一些混乱，球证告诉我是点球，我准备好，然后他又过来告诉我可能不是12码。我被分散了注意力，我之前从未遇过这情况。」目前累积7球在射手榜排第3位的艾宁夏兰特，懒理金靴之争仗义力撑他：「要等5分钟才能主射12码，实在太耐了。」

夏兰特仗义发声。网上截图
夏兰特仗义发声。网上截图

坚尼指等咁耐有利门将

前曼联队长坚尼亦为麦巴比抱不平：「我知道他们都是世界级球员，但这确实不公平，因为这是一个压力很大的时刻。对前锋来说，时间就是敌人，在12码点等得太耐，就是把优势重新给门将，这做法不对。」

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