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世界杯2026｜麦巴比、迪比利成世杯史上最强拍档 携手泡制6球共轰13球

足球世界
更新时间：15:43 2026-07-10 HKT
发布时间：15:43 2026-07-10 HKT

法国前锋组合基利安麦巴比（Kylian Mbappe）和奥士文尼迪比利（Ousmane Dembele），在 16 强 2:0淘汰摩洛哥各建一功，今届分别已攻入8球和5球，成为自 2002 年巴西传奇「2R」朗拿度(Ronaldo)与李华度(Rivaldo)后，首个于单届世界杯各自都攻入5球或以上的前锋组合。同时，两人携手泡制6个入球，更成为世杯史上最强拍档。

追平 02 巴西2R神迹

这对高卢雄鸡前锋组合今届合共轰入13球，平了 1966 年世杯以来前锋拍档最高的入球数字。更惊人的是，两人在今届世界杯累计合作泡制了6个入球，已经超越了1974世杯波兰的拉图(Grzegorz Lato)、沙马治(Andrzej Szarmach)组合，及2002世杯德国传奇拍档高路斯(Miroslav Klose )、波历克(Michael Ballack )，成为自1966年有数据统计以来，世界杯历史上「最强二人组」！

大爆麦巴比妙计助攻 迪比利：他叫我留守中路等反击

今仗射入锁定 2:0 胜局关键球的迪比利，赛后大赞队长麦巴比的战术眼光：「在我的进球前，麦巴比告诉我：『留在中路，我们定会有反击机会。』随后他进行了精妙跑位，强行拉开对方防守空间，让我获得起脚空档。」迪比利特别力撑射失 12 码的麦巴比，直指这位 27 岁队长发挥了完美的领袖作用。
三届杀入四强 迪比利：要脚踏实地争冠
顺利杀入四强后，法国距离世界冠军仅差两胜。迪比利表示：「我们连续三届世界杯打入四强，这太不可思议。但现在我们必须重返人间（脚踏实地），保持高度专注去争夺最后的冠军！」

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